"Късметът беше на страната на Антарктида": Какво знаем за най-интензивната гореща вълна

У чените по климата не обичат изненадите. Това означава, че разбирането ни за това как работи климатът не е толкова пълно, колкото ни е необходимо. Но за съжаление, с влошаването на климатичните промени продължават да се случват изненади и безпрецедентни събития.

През март 2022 г. Антарктика преживя изключителна гореща вълна. Големи участъци от Източна Антарктида претърпяха температури до 40°C (72°F) над нормалните, разбивайки температурни рекорди. Това беше най-интензивната гореща вълна, регистрирана някога по света, предава Science Alert.

Това беше рядко събитие, което взриви умовете на антарктическата научна общност за климата.

Беше стартиран голям глобален изследователски проект, за да се разкрият причините зад него и причинените от него щети. Екип от 54 изследователи, включително и Дана Бергстром, почетен старши сътрудник в Университета на Уолонгонг, са проучили тънкостите на феномена.

Екипът, ръководен от швейцарския климатолог Джонатан Виле и включваше експерти от 14 държави. Сътрудничеството доведе до две революционни статии, публикувани днес.

Резултатите са тревожни. Но те предоставят на учените по-задълбочено разбиране на връзките между тропиците и Антарктида – и дават на глобалната общност шанс да се подготви за това, което един по-топъл свят може да донесе.

Главоболна сложност

Вестниците разказват сложна история, започнала на половин свят от Антарктида. В условията на “Ла Ниня” тропическа жега близо до Индонезия се изля в небето над Индийския океан, припомня онлайн порталът.

В същото време повтарящи се метеорологични спадове, изместващи се на изток, се генерират от Южна Африка. Тези фактори се проявиха в късен сезон на тропически циклони в Индийския океан, коментира Дана Бергстром.

“Между края на февруари и края на март 2022 г. бяха избухнали 12 тропически бури. Пет бури се развихриха, за да се превърнат в тропически циклони, а топлината и влагата от някои от тези циклони се смесиха. Криволичещ се струен поток пое този въздух и бързо го пренесе на огромни разстояния през планетата до Антарктида”, разказва ученият.

Под Австралия този струен поток също допринесе за блокиране на източното преминаване на система с високо налягане. Когато тропическият въздух се сблъска с този така наречен „блок“, това предизвика най-интензивната атмосферна река, наблюдавана някога над Източна Антарктика. Явлението изтласка тропическата топлина и влага на юг към сърцето на антарктическия континент, коментира сътрудникът.

Късметът беше на страната на Антарктида

Събитието доведе до окончателното срутване на уязвимия леден шелф на Конгер. Но въздействията иначе не бяха толкова лоши, колкото биха могли да бъдат. Това е така, защото горещата вълна удари през март, месецът, когато Антарктика преминава към своята тъмна, изключително студена зима. Ако бъдеща гореща вълна настъпи през лятото – което е по-вероятно при изменението на климата – резултатите могат да бъдат катастрофални, категорична е Дана Бергстром.

Въпреки горещата вълна повечето температури във вътрешността на страната останаха под нулата. Скокът включва нов температурен връх за всички времена от -9,4°C (15,1°F). Температурата е била измерена на 18 март близо до изследователската станция “Конкордия” (Concordia), която се намира на Антарктика.

“За да разберете необятността на това явление, замислете се, че максималната температура през март на това място беше -27,6°C (-17,68°F). В пика на горещата вълна 3,3 милиона квадратни километра в Източна Антарктида – област с размерите на Индия – бяха засегнати от горещата вълна”, казва тя.

Въздействията включват широко разпространен дъжд и повърхностно топене по крайбрежните райони. Но във вътрешността тропическата влага падна като обилен сняг. Интересното е, че теглото на снега компенсира загубата на лед в Антарктика за годината. Това доведе до временно отлагане на приноса на Антарктика за глобалното покачване на морското равнище, посочва още ученият.

И така, какви са уроците от това събитие?

Изключителната гореща вълна показва как усложняващите се метеорологични явления в тропиците могат да повлияят на огромната ледена покривка на Антарктика. Горещата вълна допълнително намали размера на морския лед, който вече беше рекордно нисък, посочва експертът.

Загуба на морския лед беше изострена тази година, което доведе до регистриране на най-ниския летен и зимен морски лед, регистриран някога. Той показва как смущенията днес, могат да се усложнят в следващите години, допълва Дана Бергстром.

Събитието също така демонстрира как тропическите горещини могат да предизвикат срутването на нестабилни ледени шелфове. Това изследване изчислява, че подобни температурни аномалии се случват в Антарктида около веднъж на век, но заключава, че при изменението на климата те ще се случват по-често, смята изследователският екип.