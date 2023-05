Кристин Макгинес показа секси тяло по време на семейна ваканция

М оделът Кристин Макгинес блесна в ярко розов бански с много голям бюст по време на семейна почивка в Испания с бившия си съпруг Пади.

36-годишният модел и 49-годишният водещ обявиха раздялата си през юни миналата година след 11-годишен брак, но продължиха да живеят заедно заради трите си деца, всичките с аутизъм.

На снимки от почивката Кристин показа коремните си мускули и бронзов тен в миниатюрен розов бански от две части, докато позира за Instagram.

На други снимки, Пади споделя забавен клип, докато носи надуваеми лодки през дъжда за своите близнаци Лео и Пенелопе, на 8, и Фелисити, на 5.

Към снимките си Кристин написа: „Прекрасна семейна почивка. Много от вас се питат как се справяме с децата (това е първото им пътуване в чужбина от 4 години, те не обичат наистина да пътуват или да се променят), но с много подготовка и търпение те се справиха невероятно добре и абсолютно им хареса! Много, много горда мама.“

Миналият месец Кристин разкри за необичайния си начин на живот с бившия си съпруг Пади, като призна, че „не познава живота без него“. Те обаче разкриха, че са останали да живеят заедно с децата си в опит да ги защитят.

