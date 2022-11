Крис Еванс - от Капитан Америка до най-сексапилния мъж на планетата за 2022 г.

К апитан Америка, Джони Сторм от “Фантастичната четворка”, Баз Светлинна година - с тези емблематични екранни герои обикновено се свързва американският актьор Крис Еванс. А от няколко дни вече е и най-сексапилният мъж на планетата за 2022 г. според ежегодната класация на списание “Пийпъл”.

Изборът на изданието вероятно не е случаен - 41-годишният Крис Еванс е сред най-търсените и високоплатени актьори в Холивуд, радва се на вниманието на продуцентите, получава интересни и запомнящи се роли. Любимец е на жените, все още е ерген, въпреки че напоследък нееднократно заявява желание и готовност за семейство.

Крис Еванс дължи световната си популярност на образа на Капитан Америка - важен герой от киновселената на компанията “Марвел”. Почти десетилетие той неизменно поставяше шлема и щита на супергероя от комиксите, оживял на големия екран.

Chris Hemsworth told Variety that his Avengers group chat “roasted” Chris Evans over his appearance on the cover of People Magazine. https://t.co/ZLvAICkqrD pic.twitter.com/kMosV2J4wQ