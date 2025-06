От целувката на Мадона до банана на Кеша: Музикалните скандали, които разтърсиха света

О т скандалното изпълнение на Сабрина Карпентър на наградите BRIT до прословутото разсъбличане на Принс – музикалната сцена е била дом на множество провокативни и незабравими моменти.

Световноизвестният фестивал Гластънбъри се завръща за 55-та поредна година, а хилядите фенове, които ще се стекат към Worthy Farm, могат да очакват пет дни на спиращи дъха концерти и море от алкохол.

Гластънбъри често бележи началото на фестивалния сезон, а през следващите месеци със сигурност ще видим нова порция изпълнения, които ще влязат в заглавията – някои с възторг, други със скандали.

Само преди седмици американската певица Кеша предизвика буря от възмущение с вулгарната си поява като хедлайнер на втората вечер на поп фестивала Mighty Hoopla в Лондон.

Докато изпълняваше новата си песен "Boy Crazy", 38-годишната изпълнителка на хита "Tik Tok" падна на ръце и колене и демонстративно захапа банан, който мъж танцьор държеше между краката си.

Облечена в червен латексов гащеризон и ботуши до коляното, певицата създаде ясна илюзия за орален секс пред феновете.

Видеоклип от случката беше споделен в Instagram, като критиците моментално наводниха коментарите:

„Това е вулгарно“, написа един потребител.

„О, тя просто крещи за внимание“, допълни друг.

„Изкуството трябва да изразява, не да подражава на порно! Какво, по дяволите?!“

Докато публиката с нетърпение очаква следващите провокативни прояви, ето и обзор на най-сексуално заредените моменти в историята на поп музиката – от страстни целувки до симулирани мастурбации.

На наградите MTV VMAs през 2003 г. Мадона влезе в историята с иконичния си дует с Бритни Спиърс и Кристина Агилера, когато ги целуна страстно пред цял свят.

Камерите уловиха първата целувка с Бритни, но точно когато Мадона се наклони към Кристина, режисурата премина към реакцията на Джъстин Тимбърлейк – бившия приятел на Спиърс – който изглеждаше изненадан и сдържан.

Целувките се случиха по време на изпълнение на "Like a Virgin" и "Hollywood", с което певиците отдадоха почит на легендарното шоу на Мадона от 1984 г. – и създадоха един от най-обсъжданите моменти в историята на наградите.

По време на MTV VMAs през 1991 г. Принс шокира публиката с дантелен жълт костюм, който изглеждаше така, сякаш разкрива голите му задни части.

Оказа се, че дизайнерката му Стейша Ланг е използвала тънка тъкан, имитираща кожа, за да създаде илюзията за голота.

