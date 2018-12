News {19 December 2018 | Wednesday} : Queen Letizia presided over the 5th edition of the National Fashion Industry Awards at the Museo del Traje in Madrid, Spain. She wore a dress that belonged to her mother-in-law Queen Sofía. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Photos : (Left) Queen Sofia in the spring of 1982 at Palacio de La Zarzuela. (Right) Queen Letizia at the National Fashion Industry Awards today. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✨⭐️⭐️⭐️✨ Queen Letizia’s Outfit of the Day : 👗 : Originally belonged to Queen Sofía 👠 : Magrit 👜 : Carolina Herrera 💎 : Earrings - Unknown . . . . . . . . #SpanishRoyals #SpanishMonarchy #SpanishRoyalFamily #FamiliaRealEspañola #CasaReal #QueenLetizia #ReinaLetizia #Letizia #LetiziaOrtiz #QueenOfSpain #ReinaDeEspaña #Queen #Royalty #Spain #España ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #OOTD #Style #Moda #Fashion #CarolinaHerrera #Magrit #VintageDress

