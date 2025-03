Крал Чарлз III се появи на публично място след краткото си влизане в болница

Б ританският крал Чарлз III, който бе изписан след кратък престой в болница във връзка със странични ефекти от лечението му от рак, днес за кратко се появи пред дома си в Лондон, където се усмихна и помаха на хората, предаде Асошиейтед прес.

Ангажиментите на монарха бяха отменени след кратката му хоспитализация, съобщи вчера Бъкингамският дворец.

Крал Чарлз III е в болница след странични ефекти от лечението на рак

Лекарите внимателно следят здравословното състояние на Чарлз, откакто в началото на миналата година, когато той съобщи, че е бил диагностициран с онкологично заболяване.

Кралят днес бе видян да напуска дома си Кларънс Хаус в черно "Ауди".

NEW: After his sudden hospital visit yesterday, King Charles has just left Clarence House . He was seen in the back of the first car, with the window slightly down so people could see who it was. He’s heading out of London for the weekend. pic.twitter.com/zAd9jXBqPM