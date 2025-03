Каква музика слуша крал Чарлз?

С ветът винаги е изпитвал голямо любопитство за бляскавия живот на кралските особи - от облекло, до церемонии и корони. Но в някои отношения те не се различават от нас - особено когато стане въпрос за любовта към музиката.

Оказва се, че музикалният вкус на крал Чарлз е истинска смесица от жанрове, обхващаща няколко десетилетия. Според ново предаване и плейлист в Apple Music, подготвен от самия монарх, сутрините му могат да започнат както с реге класиките на Боб Марли, така и с парчета на номинираната за „Грами“ певица RAYE.

„През целия ми живот музиката е имала огромно значение за мен. Знам, че това важи за мнозина“, казва кралят в уводните думи на предаването, записано в Бъкингамския дворец и планирано за излъчване на 10 март по случай Деня на Британската общност.

Bob Marley, Grace Jones, RAYE and more feature on playlist curated by King Charles III https://t.co/yNfIqzXNv5 pic.twitter.com/rIS1j9woBo — THE LINE of BEST FIT (@bestfitmusic) March 7, 2025

„Но може би най-важното е, че тя може да повдигне духа ни – особено когато ни събира заедно в празнични моменти. С други думи, музиката ни носи радост.“

В кралския плейлист в Apple Music присъстват и други големи имена като Кайли Миноуг, Грейс Джоунс и Давидо.

Освен самата музика, Чарлз споделя и „анекдоти за срещите си с някои от представените изпълнители, както и защо тези песни са се превърнали в саундтрака на живота му“, гласи официалното прессъобщение.

Във видео съобщение, публикувано на уебсайта на Apple, кралят разказва за любовта си към музиката, а кадри показват как кралският духов оркестър изпълнява своя версия на “Could You Be Loved” на Боб Марли и The Wailers пред Бъкингамския дворец.