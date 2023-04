Какво ще се случи на 23 април 2023 г.? Теорията за "края на света", която се разпространява в TikTok

Т еории за края на света винаги е имало. Според TikTok обаче това може да се случи тази неделя, 23 април, заради слънчева буря. Въпреки че дискусията е изключително тревожна, в нея има някаква научна обосновка.

В TikTok става все по-популярна нова конспиративна теория, според която тази неделя, 23 април, ще настъпи някакъв апокалипсис, набира популярност, особено сред испаноезичните потребители, тъй като основният източник изглежда е акаунтът @lascapsulasdeltiempo.

Спекулациите около предполагаемия "край на света" са съсредоточени около предполагаема много силна слънчева буря, която потенциално може да отключи множество и сериозни проблеми в света, като например технологична повреда, която ще прекъсне енергоснабдяването на целия свят.

Ако сюжетът ви звучи познато, то е защото наподобява теорията за срив на интернет по време на Y2K (която сега вдъхновява нов филм на A24). Все пак, макар че тази нова теория е само дискурс в интернет (тъй като няма как да се предскаже слънчева буря), това не означава, че няма научна основа. Всъщност все още не знаем пълния ефект, който слънчевата буря може да има върху планетата.

