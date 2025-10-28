Любопитно

От мажоретка до кралица на красотата: Коя е "Мис САЩ" 2025 Одри Екърт?

В много отношения победата на Одри символизира ново начало

28 октомври 2025, 13:13
От мажоретка до кралица на красотата: Коя е "Мис САЩ" 2025 Одри Екърт?
Източник: Getty Images

О дри Екърт току-що обърна историята на "Мис САЩ". В петък вечерта 22-годишната красавица от Небраска беше коронясана за "Мис САЩ" 2025 в Grand Sierra Resort в Рино, Невада, отбелязвайки не само личния ѝ триумф, но и повратна точка за една участничка в конкурса, жадуваща за чисто начало.

Родена и израснала в Линкълн, Небраска, историята на Одри Екърт е като излязла директно от плейлист за успех в Средния запад: корени от малък град, енергия от висшата лига. Тя завършва Университета на Небраска-Линкълн с бакалавърска степен по бизнес администрация, специализирайки в маркетинг, като същевременно ръководи мажоретния отбор Husker като капитан.

Одри Екърт е новата "Мис САЩ" 2025, вижте я

Преди короната Екърт работи като координатор по социални медии и маркетинг за тайландския бранд за чанти Sapahn. И ако лицето ѝ ви се стори познато, то е защото е на сцената на конкурсите за красота от известно време. Тя спечели конкурса „Мис Небраска Тийн САЩ“ през 2020 г. и се класира на трета подгласничка на „Мис Тийн САЩ“ същата година. Когато се завърна, за да се състезава през 2025 г., тя не беше същата тийнейджърка с кристали; тя беше жена с мисия. По времето, когато беше коронясана за "Мис Небраска САЩ" 2025, беше ясно, че се е насочила към нещо по-голямо.

  • Моментът, който открадна шоуто

Превъртаме напред към Рино. Светлините приглушиха, музиката се усили и първите пет замръзнаха. Когато водещият извика името ѝ, Одри се срина от недоверие, докато златните ленти се изсипваха. Реакцията ѝ каза всичко; беше истински шок. С това Одри Екърт стана едва втората жена от Небраска, спечелила короната на "Мис САЩ", след Сара Роуз Съмърс през 2018 г.

Тазгодишният конкурс „Мис САЩ“ беше история за завръщане. Състезанието се завърна под нов собственик с надеждата да възстанови доверието след скорошни противоречия и напускане на ръководството. В много отношения победата на Одри символизира ново начало.

Нейният фокус е върху дигиталната безопасност и овластяване. Тя не просто позира за снимки, а учи спортисти и студенти как да се предпазят онлайн, превръщайки платформата си за конкурси за красота в проект с реално въздействие. По време на последния кръг от въпроси тя говори уверено за адаптивността в дигиталната ера, обяснявайки как работата ѝ помага на другите да се защитят онлайн.

  • Защо всички говорят за нея

Това, което отличава Одри, е способността ѝ да се свързва с другите. Тя представлява ново поколение шампионки, които съчетават увереност със състрадание, влияние с автентичност. Тя е човек, с когото можеш да се свържеш. Тя е здраво стъпила на земята. Тя е онова момиче, което може да те аплодира на мач един ден и да води национална инициатива на следващия.

  • Какво следва за Одри

Следващата ѝ спирка е "Мис Вселена" 2025, където ще представи Съединените щати на една от най-големите сцени в света. Състезанието ще се проведе в Тайланд, с което ще завърши пътя ѝ от сърцето на Небраска до международна сцена. Очаква се тя да използва тази платформа, за да прокара застъпничеството си за дигитално благополучие, особено за млади жени, които се ориентират в напрегнатия свят на социалните медии.

Източник: www.hola.com    
Мис САЩ 2025 Одри Екърт Небраска Конкурс за красота Дигитална безопасност Ново начало Мис Вселена


