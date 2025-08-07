Свят

Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване

Според полицейски доклад Милс е изпращал заплашителни съобщения до Лангстън, след като тя прекратила връзката им заради негова изневяра

7 август 2025, 13:45
Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване
Източник: iStock

Н астоящата Мис Съединени щати обвинява конгресмена Кори Милс, че е заплашвал да публикува сексуални видеоклипове и голи снимки на нея - и да „навреди на всички мъже“, с които е излизала в бъдеще - след като е прекратила връзката им по-рано тази година, след като е разбрала, че той се среща с друга жена, пише The Post.

Линдзи Лангстън, която беше коронована през октомври, е съобщила за шокиращия опит за сексуално изнудване от страна на 45-годишния Милс в офиса на шерифа на окръг Колумбия (Флорида) на 14 юли, според документ, получен от The Post.

„От 20 февруари 2025 г. насам Кори се е свързвал с Линдзи многократно по различни начини, заплашвайки да публикува нейни голи снимки и видеоклипове, включително записани видеоклипове на нея и Кори, които правят сексуални действия“, се казва в доклада.

„Заплахите бяха отправени, когато Кори повярва, че Линдзи има други романтични партньори в живота си след раздялата.“, става ясно от документите. 

25-годишният Лангстън е предоставил екранни снимки на текстови съобщения и съобщения в Instagram от Милс, които по-късно са били включени като доказателство и „препратени на Департамента по правоприлагане на Флорида за по-нататъшен преглед“, според говорител на шерифската служба.

Антъни Сабатини, адвокат, който представляваше Лангстън за кратко и оспори Милс на предварителните избори на Републиканската партия през 2022 г., публикува поне три от предполагаемите съобщения в сряда, заявявайки, че те са „престъпно нарушение на закона за сексуално изнудване на Флорида 836.05 – тежко престъпление от втора степен“.

„Мога да му изпратя и няколко твои видеа. О, все още ги пазя“, твърди се, че Милс се подиграл на бившия си в един от разговорите. 

Милс и Лангстън, член на щатски комитет от Републиканската партия, се срещаха от ноември 2021 г. и споделяха къща в Ню Смирна Бийч, Флорида, от май 2024 г., след като конгресменът заяви, че е финализирал развода си с отчуждената съпруга Рана Ал Саади.

Но през февруари 2025 г. Сара Равиани, ирано-американска републиканска активистка, разкри, че нейният „партньор в продължение на повече от година“ я е „сграбчил, бутнал и избутал през вратата“ на същото място, където се намира и апартаментът на Милс в мезонет във Вашингтон, окръг Колумбия, според полицейски доклад за инцидент, прегледан от NBC Washington.

Равиани, която е останала със „синини по ръката си, които изглеждат пресни“, според доклада, подаден до полицейското управление, е отказала да повдигне обвинения и по-късно е публикувала изявление, в което е нарекла инцидента „личен въпрос“ и е добавила, че е била „силно уморена от смяна на часовата зона“, „е пила“ и синините са „резултат от медицински състояния като екзема и дейности от неотдавнашното ѝ пътуване до Дубай“.

„Въпреки че въпросният личен въпрос беше емоционално зареден, не е имало физическа схватка“, каза Равиани.

Докладът за инцидента, видян от NBC, показва, че Равиани е позволила на полицаите да прослушат записан телефонен разговор, в който Милс „ѝ е инструктирал да лъже за произхода на синините си“ и че самият той е „признал пред служителите, че ситуацията е ескалирала от словесна във физическа“.

Лангстън се изправил срещу Милс, след като видял новинарски репортажи за спора с Равиани, но конгресменът подчертал, че „не е бил в романтична връзка“ с друга жена и заявил, че „пресата е изфабрикувала историята“, според доклад на шерифската служба, подаден миналия месец.

„След това Линдзи намерила акаунт в социалните мрежи на другата жена и видяла нейни снимки с Кори“, се отбелязва в последния полицейски доклад.

Равиани все още има снимка, на която позират заедно с Милс от средата на март, публикувана в профила ѝ в Instagram.

Миналия месец Милс е бил нападнат от хазяина си в луксозния апартамент във Вашингтон, окръг Колумбия,  където е извършено предполагаемото февруарско нападение, заради укриване на наем от 85 000 долара, но твърди, че това е резултат от дефектен портал за уеб плащания.

Жилището, което се радва на живописна гледка към река Потомак и се намира само на няколко минути пеша от Националния мол, има солидна цена от 20 833 долара на месец.

От The Post уточняват, че не са успели да намерят документи за развод на Милс или Ал Саади, който е съосновател на оръжейна компания през 2010-те години, която все още е базирана в Северна Вирджиния.

Департаментът по правоприлагане на Флорида не е отговорил веднага на исканията за допълнителни записи за инцидента или разследването.

Представители на офиса на Милс също не са отговорили към момента на публикацията на искането за коментар.

Източник: New York Post    
