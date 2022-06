Бритни Спиърс и Мадона пресъздадоха емблематична целувка от 2003 г.

Б ритни Спиърс и Мадона пресъздадоха целувката си от церемонията за раздаването на видео музикалните награди на MTV през 2003 г., предаде ДПА.

Това е станало по време на сватбено тържество на Спиърс, която преди дни сключи брак с дългогодишния си приятел Сам Асгари.

Преди почти две десетилетия Бритни Спиърс и Кристина Агилера се присъединиха към Мадона на сцената при изпълнението на хита ѝ "Like A Virgin".

По време на шоуто пред очите на бившия приятел на Бритни Джъстин Тимбърлейк и на тогавашния съпруг на Мадона Гай Ричи поп кралица целуна двете изпълнителки по устните.

Мадона сподели в Инстаграм снимки, от които става ясно, че са пресъздали емблематичната целувка от 2003 г., след като Бритни Спиърс се омъжи за Сам Асгари на церемония в дома си в Лос Анджелис.

"Бритни, изглеждаш толкова щастлива и влюбена. Пожелавам на теб и Сам всичко най-добро!", написа Мадона (63 г.). И добавя: "Снощи беше забавно и потно."

