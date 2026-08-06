Лъжат, без да им мигне окото: Тези зодии са майстори в криенето на истината

Н якои хора биват уловени в крачка още при първата изречена дума, докато други притежават уникалната способност да изнатъргуват и най-острите, мнителни наблюдатели. Истината е, че абсолютно всеки от нас прибягва до така наречените „благородни лъжи“ в даден момент от живота си – било то за да спести нечия болка, да избегне излишен конфликт или просто да спечели малко време.

Астролозите обаче са категорични: умението да манипулираме фактите е дълбоко заложено в нашата зодиакална идентичност. Докато едни зодии са толкова първични и директни, че всяка тяхна неистина личи от светлинни години, други притежават естествен дар да изкривяват реалността. Те правят това с такава лекота, финес и чар, че дори самите те започват искрено да вярват в собствените си измислени версии.