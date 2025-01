Китай ще постави „развяващо се“ знаме на Луната

Т ова е един от най-често задаваните въпроси, които получавам, докато показвам Луната на обществеността. „Виждате ли знамето, което астронавтите са оставили там?“

Това води до дискусия за това колко далеч е Луната и колко трудно е да се види знаме с размери 1,5 на 0,9 метра на такова разстояние.

По време на американската програма „Аполо“ шест мисии с екипаж кацат на Луната, като се започне с „Аполо 11“ през 1969 г., оставяйки подобен брой знамена. Сега Китай наскоро обяви, че още едно знаме ще се присъедини към колекцията в края на 2026 г., когато Chang'e 7 се отправи към Луната.

Издигане на знаме на Луната

Любопитният доклад идва от Лабораторията за изследване на дълбокия космос (DSEL) чрез China Media Group. Свободностоящият флаг всъщност ще бъде проектиран да „размахва“ върху безвъздушната повърхност на Луната.

Идеята е предложена от ученици от началното училище в Чанша, китайската провинция Хунан. Флагът ще има вградени в тъканта проводници със затворен контур и ще се „развява“ с помощта на магнитни токове и електромагнитни взаимодействия, за да създаде вълнообразно движение.

„Тази инициатива има за цел да подобри разбирането на младите ученици за космическата програма на Китай и да вдъхнови интереса им към космическите изследвания в бъдеще“, казва Джан Тианджу (DSEL/Институт по технологии) в скорошно съобщение за пресата.

