Кинофестивалът във Венеция ще бъде открит с филм с участието на Зендая

К инофестивалът във Венеция ще бъде открит с филма "Претенденти" ("Challengers") на режисьора Лука Гуаданино, с участието на Зендая, Джош О'Конър и Майк Фейст, предадоха АФП и АП.

Осемдесетото издание на форума започва на 30 август и ще продължи до 9 септември.

Luca Guadagnino tennis drama starring Zendaya to open Venice film festival https://t.co/NC0XuvaELn

В тази продукция "Гуаданино не поставя граници на творческата си енергия..., като разглежда теми като любовта, приятелството, мъжкото съперничество и създава един завладяващ и въздействащ филм, изпълнен с ирония, чувственост и добронамереност. Кино в най-чистата му форма", казва директорът на кинофестивала Алберто Барбера, цитиран в прессъобщение.

Младата американска актриса Зендая в "Претенденти" е в ролята на бивша тенисистка, станала треньорка, която се оказва в любовен триъгълник между съпруга си, в чиято роля е Майк Фейст ("Уестсайдска история") и своя експриятел, изигран от Джош О'Конър ("Короната").

Luca Guadagnino’s ‘CHALLENGERS’, starring Zendaya, Mike Faist & Josh O’Connor to premiere at the Venice Film Festival. pic.twitter.com/MyF5qNcNEB