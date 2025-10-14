Журналистически организации с призив: Фон дер Лайен да спре европейското финансиране за режима на Вучич

К оалиция от международни организации за свобода на медиите призовава председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да повдигне въпроса за заплахите за свободата на медиите по време на посещението си на Балканите тази седмица, „в контекста на бързо влошаващата се криза със свободата на медиите в региона, и по-специално в Сърбия“.

Урсула фон дер Лайен предприе обиколка на Балканите на 13 октомври, за да оцени процеса на разширяване на Европейския съюз в региона. Официалната цел е „да се потвърди подкрепата на ЕС за пътя на региона към ЕС и постепенния му достъп до единния пазар, както и да се обсъди планът на ЕС за растеж на стойност 6 милиарда евро за Западните Балкани за периода 2024-2027 г.“, съобщиха от Европейската комисия.

Обиколката започна Албания със срещи в Тирана с президента Байрам Бегай и премиера Еди Рама, преди да се отправи към Тиват в Черна гора, за да се срещне с президента Яков Милатович и премиера Милойко Спаич. След това ще продължи до Сребреница и Сараево в Босна и Херцеговина, Белград в Сърбия, Прищина в Косово и Скопие в Северна Македония.

„От миналия октомври нашите организации наблюдават изключителен натиск върху свободата на пресата в целия регион. Внезапното затваряне на „Al Jazeera Balkans“, увеличаване на политическия натиск върху N1 и Nova TV и стартирането на телевизионен канал от RT Balkan – пропагандната агенция на Кремъл, представляват екзистенциални заплахи за независимата и надеждна журналистика в региона“, предупредиха „Репортери без граници“ (RSF), Европейската федерация на журналистите (EFJ) и други организации.

Тази дипломатическа обиколка идва в момент, когато ЕС се стреми да потвърди външната си политика, особено в лицето на чуждестранното влияние на Балканите – предимно руско и китайско. Срещата на Урсула фон дер Лайен на 15 октомври със сръбския президент Александър Вучич ще бъде особено внимателно проучена, тъй като именно в Сърбия спадът в свободата и плурализма на медиите изглежда най-тревожен на фона на силен студентски протест срещу властта.

„Неспособността на Комисията ефективно да оспори сръбските власти създава тревожен прецедент за други страни кандидатки“, пишат организациите, призовавайки за решителни действия от страна на председателя на Европейската комисия. „Инструментите, с които разполага Комисията, включително спирането на европейското финансиране, трябва да бъдат използвани, за да се изпрати ясно послание за ангажимента на Европейския съюз към независимата журналистика и свободата на медиите в региона,“ пише още в тяхната декларация.