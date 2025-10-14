Свят

Журналистически организации с призив: Фон дер Лайен да спре европейското финансиране за режима на Вучич

Председателят на ЕК предприе обиколка на Балканите, за да оцени процеса на разширяване на ЕС в региона

14 октомври 2025, 11:56
Журналистически организации с призив: Фон дер Лайен да спре европейското финансиране за режима на Вучич
Източник: AP/БТА

К оалиция от международни организации за свобода на медиите призовава председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да повдигне въпроса за заплахите за свободата на медиите по време на посещението си на Балканите тази седмица, „в контекста на бързо влошаващата се криза със свободата на медиите в региона, и по-специално в Сърбия“.

ЕК: Сърбия не прави нищо срещу руската дезинформация

Урсула фон дер Лайен предприе обиколка на Балканите на 13 октомври, за да оцени процеса на разширяване на Европейския съюз в региона. Официалната цел е „да се потвърди подкрепата на ЕС за пътя на региона към ЕС и постепенния му достъп до единния пазар, както и да се обсъди планът на ЕС за растеж на стойност 6 милиарда евро за Западните Балкани за периода 2024-2027 г.“, съобщиха от Европейската комисия.

Русия плаши Сърбия с "украински сценарий"

Обиколката започна Албания със срещи в Тирана с президента Байрам Бегай и премиера Еди Рама, преди да се отправи към Тиват в Черна гора, за да се срещне с президента Яков Милатович и премиера Милойко Спаич. След това ще продължи до Сребреница и Сараево в Босна и Херцеговина, Белград в Сърбия, Прищина в Косово и Скопие в Северна Македония.

„От миналия октомври нашите организации наблюдават изключителен натиск върху свободата на пресата в целия регион. Внезапното затваряне на „Al Jazeera Balkans“,  увеличаване на политическия натиск върху N1 и Nova TV и стартирането на телевизионен канал от RT Balkan – пропагандната агенция на Кремъл, представляват екзистенциални заплахи за независимата и надеждна журналистика в региона“, предупредиха „Репортери без граници“ (RSF), Европейската федерация на журналистите (EFJ) и други организации.

Тази дипломатическа обиколка идва в момент, когато ЕС се стреми да потвърди външната си политика, особено в лицето на чуждестранното влияние на Балканите – предимно руско и китайско. Срещата на Урсула фон дер Лайен на 15 октомври със сръбския президент Александър Вучич ще бъде особено внимателно проучена, тъй като именно в Сърбия спадът в свободата и плурализма на медиите изглежда най-тревожен на фона на силен студентски протест срещу властта.

Вучич: Повече не мога да бъда президент, бих искал да има избори до декември идната година

„Неспособността на Комисията ефективно да оспори сръбските власти създава тревожен прецедент за други страни кандидатки“, пишат организациите, призовавайки за решителни действия от страна на председателя на Европейската комисия. „Инструментите, с които разполага Комисията, включително спирането на европейското финансиране, трябва да бъдат използвани, за да се изпрати ясно послание за ангажимента на Европейския съюз към независимата журналистика и свободата на медиите в региона,“ пише още в тяхната декларация.

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни
Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Решено: София ще е домакин на Европейското по волейбол

Решено: София ще е домакин на Европейското по волейбол

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шокиращо видео: Горила разби стъклена стена в зоопарк

Шокиращо видео: Горила разби стъклена стена в зоопарк

Свят Преди 20 минути

Възможно е горилата да е била провокирана от скръбта за починалия си брат

Къща в Италия рухна при експлозия, уби карабинери и рани 15 полицаи

Къща в Италия рухна при експлозия, уби карабинери и рани 15 полицаи

Свят Преди 30 минути

Мъж и жена на около 60 години, които са брат и сестра и са се били настанили незаконно в къщата, бяха задържани във връзка с инцидента

<p>Иран: Призивите за мир на Тръмп са в противоречие с &quot;враждебното поведение&quot; на САЩ</p>

Иран: Призивите за мир от страна на Тръмп са в противоречие с "враждебното поведение" на САЩ

Свят Преди 1 час

В понеделник президентът на САЩ заяви, че е готов да сключи споразумение с Техеран

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Любопитно Преди 1 час

Първият гост на водещата Елизабет Методиева ще бъде поп фолк идолът Галин

Виктория Бекъм разкри истинската причина, поради която е премахнала гръдните си импланти

Виктория Бекъм разкри истинската причина, поради която е премахнала гръдните си импланти

Любопитно Преди 1 час

Бившата звезда от Spice Girls сподели наскоро, че е взела това решение по съвет на свой близък приятел

Снимката е илюстративна

Пожар в Дом за възрастни хора край Варна, двама души са с тежки изгаряния

България Преди 1 час

Огънят е пламнал в понеделник вечер

<p>Мадуро гневен: Венецуела затвори посолство в Осло&nbsp;след Нобела за мир</p>

Венецуела затвори посолство в Осло след Нобела за Мачадо

Свят Преди 1 час

Норвежкото министерство на външните работи определи решението като „прискърбно“

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

България Преди 1 час

Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване подкрепя предложението на образователния министър Красимир Вълчев за забрана на социалните мрежи за деца до 15 години

<p>Дните в <strong style="color: rgb(255, 0, 0);">стрес</strong>. Нощите в&nbsp;<strong style="color: rgb(255, 0, 0);">сънища</strong></p>

Дните в стрес. Нощите в сънища

Малките неща Преди 1 час

10 начина да оцелеем качествено 

Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни

Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни

България Преди 2 часа

Поради изискването за заплащане на тон, сметоизвозващите фирми са карали в завода дори строителни материали, едрогабаритни и медицински отпадъци, пръст и камъни, каза Николай Савов

<p>Откриват хеликоптерната площадка на габровската областна болница</p>

Силви Кирилов открива хеликоптерната площадка на габровската областна болница

България Преди 2 часа

Тя бе сертифицирана в края на август

Лечителите загърбиха различията и покориха Резиденцията в “Игри на волята”

Лечителите загърбиха различията и покориха Резиденцията в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Бъдещето на гребеца Георги-Шопа в надпреварата е под въпрос

Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната

Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната

Свят Преди 2 часа

За първи път „Старшип” успя да пусне в околоземна орбита макети на сателит „Старлинк”

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"

България Преди 2 часа

Причината са ремонтни дейности

Мъж размахвал мачете в столичен мол, задържан и обвинен е

Мъж размахвал мачете в столичен мол, задържан и обвинен е

България Преди 2 часа

Обвиняемият е осъждан

Алек Болдуин претърпя катастрофа в Хамптънс

Алек Болдуин претърпя катастрофа в Хамптънс

Свят Преди 2 часа

По думите му, причина за катастрофата е „боклукчийски камион с размерите на кит“, който внезапно се появил на пътя

Всичко от днес

От мрежата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg
1

5 успешно отгледани малки карталчета през годината

sinoptik.bg
1

Танцът на сребърните фазани

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Как се съблазнява мъжа според зодията?

Edna.bg

Мхитарян: Юрген Клоп все още ми дължи 50 евро

Gong.bg

Ман Юнайтед пожела Джоб Белингам, Аморим вижда бъдеща звезда

Gong.bg

Двама задържани при акция на „Вътрешна сигурност” в „Пътна полиция” – Хасково

Nova.bg

София ще бъде домакин на Евроволей 2026

Nova.bg