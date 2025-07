Кейти Пери и Джъстин Трюдо на интимна вечеря - нова звездна връзка?

К ейти Пери беше забелязана в компанията на неочакван събеседник по-рано тази седмица. Докато продължава турнето си в Канада, поп звездата бе видяна да вечеря с бившия канадски министър-председател Джъстин Трюдо в ресторант в Монреал.

На снимки, публикувани от TMZ Canada, Пери и Трюдо са заснети в Le Violon – елегантен ресторант, разположен в артистичния квартал Le Plateau. Двамата са седнали до прозорец, усмихвайки се един на друг и водещи оживен разговор.

⚡️ EXCLUSIVE: Katy Perry and Justin Trudeau were seen on a dinner date in Montreal https://t.co/rTiA6ggs2m pic.twitter.com/1ALsHga6st — TMZ (@TMZ) July 29, 2025

Трюдо е облечен с кафяво яке и изглежда очарован от думите на Пери, която е наведена към него с пусната, свободно падаща коса. Според очевидец от заведението, двамата „отпиваха коктейли и споделяха няколко ястия... включително едно с омар“.

Главният готвач на ресторанта се приближил до тяхната маса, а по-късно Пери и Трюдо посетили кухнята, за да поздравят персонала и да изкажат благодарности за храната. Съобщава се, че и двамата са били придружени от охрана, която е седяла на бара с гръб към тях, осигурявайки им максимална дискретност.

Check out these pics TMZ snagged -- Justin Trudeau could. not. stop grinning as he strolled with Katy Perry down Montreal's Mount Royal park on Monday



More: https://t.co/1yZ3KsoWkD pic.twitter.com/UCz4SB1xS2 — TMZ (@TMZ) July 29, 2025

Турнето на Пери и личният ѝ живот

Кейти Пери в момента е на канадско турне, с предстоящи концерти в Отава, Монреал, Квебек и други градове. Макар че вечерята с Трюдо може да е била чисто приятелска, и двамата са свободни в личния си живот.

През 2023 г. Джъстин Трюдо обяви раздялата си със съпругата си Софи Грегоар, с която бяха женени в продължение на 18 години.

„Както винаги, ние оставаме сплотено семейство с дълбока любов и уважение един към друг и към всичко, което сме изградили и ще продължим да градим“, се посочва в тяхното съвместно изявление, публикувано в Instagram. Двойката има три деца: Ксавие, Ела-Грейс и Адриен.

#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau ... as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the 🔗HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ — TMZ (@TMZ) July 29, 2025

От своя страна, Пери се раздели с Орландо Блум по-рано тази година. Според източник на US Weekly: „През последните месеци Орландо и Кейти трансформираха връзката си, за да се съсредоточат върху съвместното родителство. Те ще продължат да бъдат възприемани като семейство, тъй като техният общ приоритет е – и винаги ще бъде – да отглеждат дъщеря си с любов, стабилност и взаимно уважение.“

Двамата имат дъщеря на име Дейзи.