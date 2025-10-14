Иран: Призивите за мир от страна на Тръмп са в противоречие с "враждебното поведение" на САЩ

М инистерството на външните работи на Иран разкритикува призивите на американския президент Доналд Тръмп за диалог между САЩ и Иран, като определи изказванията му като противоречиви спрямо "враждебното и престъпно поведение" на САЩ, които подкрепиха бомбардировките на Израел срещу ирански ядрени обекти, предават Ройтерс и Франс прес.

"Министерството на външните работи на Иран смята, че волята за мир и диалог, изразена от американския президент е в противоречие с враждебното и престъпно поведение на САЩ към иранския народ", съобщи ведомството.

Тръмп: „Небeсата са спокойни, оръжията мълчат. Светите земи най-накрая са в мир“

"Как може да се нападат жилищни райони и ядрени съоръжения на страна, която е в процес на водене на политически преговори, как е възможно да бъдат убити над хиляда души, сред които и невинни жени и деца, и след това да се призовава за мир и приятелство?", уточняват още от иранското външно министерство.

Тръмп е готов да се помири с Иран

Американският държавен глава заяви, че "нито САЩ, нито Израел изпитват враждебност към иранския народ. Просто искаме да живеем в мир. Дори и за Иран ръката на приятелството и сътрудничеството е протегната."

На 13 юни Израел започна безпрецедентна поредица от удари по Иран, като уби високопоставени служители и учени, свързани с ядрената програма на Иран, както и стотици цивилни. В последвалата 12-дневна война Иран отговори с нападения с дронове и ракети срещу Израел.

По заповед на Тръмп американските военновъздушни сили бомбардираха на 22 юни три важни ядрени обекта в Иран. С края на войната започнаха поредица непреки преговори между САЩ и Иран, последвали подобни разговори през април относно ядрената програма на Техеран, припомня АФП.