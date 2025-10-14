Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Любопитно

О т френски маникюр до котешко око, хромирана пудра или есенни цветове, маникюрът е вечна тенденция за красота, която не губи популярност. Гел лак, дип прах, акрилни покрития... независимо от метода, търсенето на издръжлив, устойчив маникюр е толкова силно, че салоните за нокти често надвишават броя на банковите клонове по главните улици, предаде The Guardian

Но зад лъскавия завършек се крие по-сложна история. Миналия месец Европейският съюз забрани TPO – съставка, която помага на гел лака да се втвърди под UV светлина – след като изследвания върху животни показаха, че може да навреди на плодовитостта или развиващия се плод. Това не е първият сигнал за опасност: Hema, друга често срещана съставка, беше ограничена в комплектите за домашна употреба през 2021 г. след скок на случаите на алергичен контактен дерматит – болезнено състояние на кожата, характеризиращо се с зачервяване, мехури и подуване. Така че колко безопасен е гел маникюрът? И какво можете да направите, за да се предпазите?

Само един поглед към хаштага #gelallergy в социалните мрежи ще ви покаже как изглежда алергична реакция към Hema. „Хората описват широк спектър от симптоми: обриви, болка, мехури, кървене, сърбеж, промени в усещането на върховете на пръстите“, казва д-р Шари Липнър, дерматолог и специалист по нокти в болницата New York-Presbyterian и Weill Cornell Medical College в Ню Йорк, САЩ. Тя наскоро анализира 214 видеа в TikTok за алергии към гел.

Последиците от развитието на алергия към тези химикали – известни като акрилати – не се ограничават непременно до продуктите за нокти, казва Липнър: „След като някой развие алергия към един акрилат, имунната ни система често разпознава свързани химикали и кръстосаните реакции са често срещани. Може да имате проблеми с пломби за зъби, медицински лепила, протези на стави, инсулинови помпи или лещи за операция на катаракта. Може също да реагирате на други козметични продукти. Ако искате да си сложите изкуствени мигли или удължения за коса, те също могат да съдържат акрилати. Така че това се превръща в много по-голям проблем.“

Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) е различен тип химикал, използван в някои гел лакове за нокти като „фотоинициатор“, който задейства процеса на втвърдяване под UV светлина. Ако TPO наистина представлява риск, най-уязвими вероятно са работниците в салоните за нокти, изложени на него и на други фотоинициатори ден след ден. „Макар фотоинициаторите да са от съществено значение за продуктите, втвърдяващи се под UV светлина, има нарастващи доказателства за тяхната потенциална токсичност“, казва проф. Рунзенг Лиу от Университета Шандун, Китай.

Неговите изследвания в китайски салони установиха, че нивата на фотоинициатори в праха са около 100 пъти по-високи от тези в типични закрити среди, а химикалите по ръцете на техниците са около 200 пъти по-високи от тези в общото население. Лиу също е загрижен за „коктейлните ефекти“ от едновременната изложеност на множество фотоинициатори, което може да бъде по-рисковано от всеки отделен химикал сам по себе си.

Дали забраната на TPO е строго необходима, остава спорно. „Научният комитет за безопасност на потребителите на ЕС промени мнението си за TPO не заради директни доказателства за вреда при хората, тъй като изложеността от продукти за нокти е минимална, а заради изследвания върху животни, които показаха репродуктивна токсичност при високи дози“, казва д-р Кели Добос, козметичен химик от Университета в Синсинати, Охайо, САЩ. Тя отбелязва, че токсичните ефекти при животни са се проявили само при високи орални дози, което не е представително за нормална употреба.

Забраната на TPO не забранява гел маникюрите, а само лаковете, съдържащи TPO, като има налични по-безопасни алтернативи. „Това не означава, че хората трябва да спрат да се наслаждават на услугите за нокти. Вместо това е добър напомнител да търсят салони, които следват най-добрите практики, включително правилно втвърдяване, добра вентилация и обучени професионалисти“, казва Добос.

Все пак остава въпросът за прилагането на забраната. Учени от Vito, независима изследователска организация във Фландрия, Белгия, разработиха тест за откриване както на TPO, така и на Hema, и все по-често биват контактувани от компании, доставящи лакове за нокти и други продукти на салони, желаещи да проверят дали вносните им материали съдържат TPO. „Особено за суровини, закупени извън Европа – което е по-голямата част – етикетът не винаги съответства на действителното съдържание“, казва Ян Йорденс, старши изследовател във Vito.

В един случай екипът на Йорденс открил, че TPO е умишлено изключен от списъка на съставките, когато производител поискал материал без TPO, въпреки че тестовете показали, че той все още присъства. В друг случай продуктът бил етикетиран като съдържащ TPO, но доставчикът настоявал, че е без TPO. Тестовете потвърдили, че етикетът е грешен.

Тези несъответствия могат да затруднят европейските производители и дистрибутори да спазят забраната за TPO – въпреки че мнозина полагат истински усилия да го направят, казва Йорденс. Той подозира, че същият проблем засяга и комплектите за гел маникюр „Направи си сам“, продавани онлайн. „Контролът върху този пазар на малки пакети е още по-труден, защото милиони пакети се доставят ежедневно на лични адреси, а митниците просто не могат да контролират всичко, което влиза.“

Забраната на ЕС и Обединеното кралство за продажбата на продукти за нокти, съдържащи Hema, извън професионалните салони за нокти през 2021 г., изглежда не е довела до спад в алергичните реакции. Скорошен одит на Европейската изследователска група за контактен дерматит установи, че макар само 1-2% от общото население да имат алергичен контактен дерматит, достатъчно сериозен, за да изисква медицинска помощ, Hema сега представлява около 2% от тези случаи – в сравнение с 0,9% през 2016 г.

И все пак милиони хора се наслаждават на редовни маникюри без инциденти. За повечето от тях основният недостатък на постоянния навик за салон е просто слабите или увредени естествени нокти. Премахването на гелове и акрили постепенно отстранява кератиновите слоеве на ноктите – протеинови влакна, които придават форма и здравина на ноктите и помагат за защита на пръстите от увреждания и инфекции. Същото се отнася и за изпилването на повърхността им, за да се залепят нови нокти.

„В дългосрочен план, ако отнемате тази дебелина и казвате на тялото, че ноктите не трябва да са толкова дебели, то няма да увеличи производството на протеини и да възстанови дебелината на ноктите“, казва Адам Тейлър, професор по анатомия в Университета Ланкастър.

Оставянето на изкуствени нокти – включително гелове – за твърде дълго време също рискува да задържи влага под тях, създавайки благоприятна среда за гъбички или бактерии, включително Pseudomonas aeruginosa – бактерия, която причинява синдром на зелен нокът или „зелени нокти“, характеризиращ се с непривлекателно обезцветяване на ноктите.

Макар инфекциите на ноктите обикновено да са сравнително леки, те могат да се развият в нещо по-сериозно, особено ако имунната ви система е отслабена или ако имате други състояния като диабет. „Всеки признак на зачервяване, чувствителност, подуване, болка в и около основата на нокътя е голям червен знак да свалите изкуствените нокти и да се консултирате с лекар“, казва Тейлър.

И така, какво можете да направите, за да намалите тези рискове? Освен да изберете естествен вид, Американската асоциация по дерматология препоръчва гелове, които се свалят с ацетат, вместо твърди гелове или акрили, които изискват изпилване. Те все още могат да оставят ноктите крехки или лющещи се, но тъй като са гъвкави, собствените ви нокти са по-малко склонни да се напукат.

Също така се препоръчва да избирате салони, които използват LED лампи вместо традиционни UV лампи – те втвърдяват лака по-бързо и излъчват по-ниски дози UV радиация, намалявайки риска от рак на кожата. „Ако поставяте ръцете си под UV светлина, бих препоръчал да носите памучни ръкавици с отрязани върхове за защита от UV или поне да използвате слънцезащитен крем – фактор 30 или по-висок“, казва Тейлър.

Избягвайте рязането на кутикулите, които действат като естествена бариера срещу гъбички и бактерии. Също така обмислете да давате почивка на ноктите си между процедурите, за да им позволите да се възстановят.

Липнър съветва за предпазливост, вместо пълно избягване, въпреки че самата тя избягва гелове и акрили, казвайки, че е „рисково настроена“. „Не мисля, че хората трябва напълно да се отказват от лака за нокти, но както салоните, така и домашните комплекти носят някои рискове, затова съветвам пациентите си да ги обмислят с отворени очи.“

Изберете салон, където техниците носят ръкавици и можете да видите техните сертификати за обучение, предлага Липнър. „Трябва също да задавате важни въпроси: обучени ли са вашите техници да правят гел маникюр? Лампите ви нови ли са? Поддържат ли се?“

У дома следвайте инструкциите внимателно, избягвайте контакт с кожата и внимавайте за нежелани реакции: „Ако има зачервяване, сърбеж или лющене около ноктите, това е червен знак“, казва Липнър.

Източник: Тhe Guardian    
