Кейт Мидълтън блести в зелено за Деня на Свети Патрик (СНИМКИ)

К ейт Мидълтън направи впечатляващо завръщане към официалните си ангажименти по случай Деня на Свети Патрик.

В понеделник 43-годишната принцеса на Уелс посети казармата Уелингтън в Уестминстър, Лондон, за ежегодния празничен парад. Мидълтън отново влезе в ролята си на полковник на ирландската гвардия, след като през 2024 г. пропусна събитието заради битката си с рака.

Kate Middleton gets into the St. Patrick’s Day spirit in monochromatic green outfit https://t.co/JpzztCAktY pic.twitter.com/wPYu1rusm8