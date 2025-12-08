Любопитно

Памела Андерсън в търсене на изгубената Памела Хютиайнен

„Бих искала да сменя името си, но не ми позволяват“, казва иконата от „Спасители на плажа“

8 декември 2025, 10:34
Памела Андерсън в търсене на изгубената Памела Хютиайнен
Памела Андерсън   
Източник: GettyImages

А ктрисата Памела Андерсън прегръща малко познатото финландско наследство на семейството си. Иконата от Спасители на плажа разказва за близката връзка с дядо си Херман Хютиайнен, родом от Финландия, в интервю за Vogue Scandinavia, публикувано във вторник (2 декември), пише списание PEOPLE

„Той беше най-близкият човек в живота ми“, казва58-годишната русокоса красавица в статията и добавя, че се интересува официално да започне да носи фамилията Хютиайнен. „Понякога не искам да бъда Памела Андерсън. Искам да бъда Памела Хютиайнен“, казва тя. „Бих искала да сменя името си, но не ми позволяват“.

Както съобщава Vogue Scandinavia, семейството на Андерсън е използвало фамилията Хютиайнен преди да пристигне в Канада, където я променя на по-северноамерикански звучащото Андерсън. Дядо ѝ Херман я е учил на фински, докато е растяла.


6 снимки
Памела Андерсън Лиъм Нийсън Ню Йорк
Памела Андерсън Лиъм Нийсън Ню Йорк
Памела Андерсън Лиъм Нийсън Ню Йорк
Памела Андерсън Лиъм Нийсън Ню Йорк

Като дете тя смятала, че това е „вълшебен език, който никой друг не може да разбере“, пише изданието. „Езикът сякаш си замина с него“, разказва тя за дядо си, който починал, когато била на около 11 години.

Андерсън неведнъж е отбелязвала международния си произход. През 2019 г. тя написа в публикация в X (тогава Twitter), че пра-прадядо ѝ е бил първият член на разширеното семейство, който се преместил от Финландия в Канада, където е родена актрисата от „Голо оръжие“.

В интервю за Esquire от 2015 г. тя описва дядо си като „лечител от Финландия“. „Всички негови братя също си смениха имената, така че имам усещането, че може би нещо лошо се е случило във Финландия“, казва тя за преместването на семейството от северноевропейската държава.

Въпреки че Андерсън е родена поколения след напускането на Финландия, тя е посетила страната през 2007 г. заедно с баща си, съобщава Vogue Scandinavia.„Просто исках да отида, за да почувствам тази връзка. Бих искала да се върна във Финландия, може би със синовете си“, казва тя пред изданието.


21 снимки
Памела Андерсън
Памела Андерсън
Памела Андерсън
Памела Андерсън

(Андерсън има двама синове – Брандън Томас Лий, 29 г., и Дилън Джагър Лий, 27 г., от бившия си съпруг Томи Лий.) „Да науча повече за себе си, да изследвам тази страна от мен. Може би ще сменим името ми и ще се върнем, за да открием корените ми“, споделя холивудската звезда.

„Чувства се далечно, но е част от мен. Винаги съм се гордяла да казвам, че съм финландка – дори преди да знам какво точно означава това“, добавя тя, отбелязвайки, че когато се види с медночервената коса, която прие през октомври, си мисли: „Коя е тази? Може би това е Памела Хютиайнен“.

Източник: PEOPLE    
