Картина на Уинстън Чърчил се завърна в замъка в Кент, където е нарисувана (СНИМКА)

К артина на Уинстън Чърчил (1874-1965) се завърна след 90 години в замъка в Кент, където бившият британски премиер я е нарисувал, за да стане част от изложба, посветена на историческата постройка от 13-и век, съобщават Би Би Си и "Дейли мейл".

Творбата "Изглед през арка към Хевър", рисувана от Чърчил с маслени бои през 30-те години на миналия век, е закупена от замъка в Кент на частна продажба, организирана от аукционна къща "Кристис".

Картината беше показана на тържествено събитие от лорд и лейди Астор. Тя беше представена заедно с промени в оформлението на замъка Хевър, целящи да разкажат по-добре историята на собствеността му.

Уинстън Чърчил редовно посещава замъка и рисува историческата сграда благодарение на приятелството си с колегата "по четка" Джон Джейкъб Астор Пети и лейди Вайълет Астор, които по това време са негови собственици.

Преустройството на замъка Хевър включва и нова постоянна изложба за визията на бившия собственик Уилям Уолдорф Астор за дома и експозиция за историята на Голямата зала.

Двата горни етажа на замъка ще бъдат обновени през следващите две години, в отражение на ново изследване на историята на замъка с акцент върху бившите собственици Болейн и Ана Клевска. В началото на 16-и век замъкът е собственост на Томас Болейн, чиято дъщеря Ан Болейн е втората съпруга на английския крал Хенри Осми.

