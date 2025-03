Карнавално момиче: Ирина Шейк показа зашеметяваща фигура в Рио (СНИМКИ)

И рина Шейк демонстрира зашеметяваща фигура в едва забележим син костюм по време на карнавала в Рио.

39-годишният руски модел блесна в Бразилия и сподели, че за нея е сбъдната мечта да бъде част от това събитие. Тя описа себе си като „смирена“, че ѝ е дадена тази възможност, както и като „нервна и развълнувана!“.

