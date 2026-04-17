Тялото ще остарее по-бързо: Кардиолог назова 5 опасни навика

Списъкът включва тютюнопушене, което сериозно уврежда сърцето и отнема няколко години живот

17 април 2026, 06:26
И дентифицирани са редица ежедневни навици, които могат да ускорят стареенето и да увеличат риска от сърдечно-съдови заболявания. Те включват хроничен стрес, бездействие, липса на сън и небалансирано хранене, които постепенно изчерпват ресурсите на сърцето и кръвоносните съдове.

Пушене

Сърдечно-съдовият хирург и доктор по медицина Джереми Лондон заяви, че пушенето е сред най-бързите начини за стареене на тялото. Токсичните метаболити от тези навици увеличават оксидативния стрес и увреждат ДНК.

Оксидативният стрес означава, че клетките са по-податливи на увреждане. С течение на времето това може да повлияе на жизненоважни органи и цялостното здраве.

Отказването от тютюнопушенето може да бъде трудно, но това е най-доброто нещо, което можете да направите за сърцето си. Ето някои ключови съвети, които да следвате:

  • Определете вашите тригери - водете си дневник в продължение на няколко дни, за да записвате кога най-много ви се иска никотин
  • Потърсете химическа подкрепа - никотино-заместителната терапия, като пластири, дъвки или лекарства с рецепта, може да облекчи симптомите на абстиненция
  • Създайте система за подкрепа - кажете на приятели и семейство за плана си да се откажете от тютюнопушенето, за да могат да ви помогнат да избегнете провокиращи фактори
Заседнал начин на живот

Според лекаря, по-честото движение може да поддържа способността да останете физически активни с напредване на възрастта, намалявайки риска от крехкост. Заседналият начин на живот обаче може да има негативни последици с напредване на възрастта.

По-конкретно, способността на тялото да доставя хранителни вещества намалява и митохондриалната функция (производството на енергия в клетките ви) започва да намалява – и двете могат да ускорят процеса на стареене.

Малките промени правят огромна разлика:

  • Почивки за движение - настройте таймер, който да се включва на всеки 45 минути. Станете, разтегнете се или се разходете из къщата или офиса само за две минути
  • Променете навиците си - свържете физическата активност с това, което вече правите. Правете кратки сутрешни разходки, докато слушате любимия си ежедневен подкаст.
  • Преосмислете маршрута си до работа - паркирайте по-далеч от входа на магазина или използвайте стълбите вместо асансьора

Пренебрегване на хроничния стрес

Когато стресът не се контролира, той не само влияе на настроението, но може да има и дълготрайни последици върху тялото на клетъчно ниво, което прави управлението на стреса важна част от подкрепата на сърцето и цялостното здраве.

Постоянният и неконтролиран стрес може да ускори стареенето. Хроничният стрес увеличава възпалението, променя регулацията на ДНК и скъсява теломерите (защитните капачки в краищата на хромозомите, които са свързани със стареенето).

Управлението на стреса изисква целенасочени усилия и практика:

  • Дишайте дълбоко - вдишайте за четири секунди, задръжте за четири секунди и издишайте за четири секунди
  • Избягвайте джаджи - разсейвайте се от новините и социалните медии за няколко часа всяка вечер, за да дадете на ума си пълна почивка

Липса на сън

Приоритизирането на добрите навици за сън може да помогне на тялото ви да се възстановява всяка нощ, като по този начин поддържа всичко - от енергията до здравето на сърцето в дългосрочен план.

Важно е да се придържате към постоянен режим на сън, а именно да си лягате и да се събуждате по едно и също време всеки ден, дори през почивните дни.

Поддържайте спалнята си хладна, тъмна и тиха. Четете книга с меки корици или слушайте успокояваща музика един час преди лягане.

Неправилно хранене

Неправилното хранене и наднорменото тегло могат да увеличат възпалението, инсулиновата резистентност и метаболитната дисфункция.

Съсредоточете се върху балансирана диета за устойчив и приятен подход към защитата на сърцето.

Как да се храним за здраве на сърцето:

  • Съсредоточете се върху протеините и фибрите – тези две хранителни вещества ви помагат да се чувствате сити. Опитайте се да включвате боб, леща, постно месо, зеленчуци, пълнозърнести храни или ядки във всяко хранене.
  • Практикувайте осъзнато хранене - забавете темпото и се насладете на храната си. Храненето без разсейване от телевизор или телефон може да ви помогне да се чувствате комфортно сити.
