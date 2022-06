Канонизация: 5 стъпки, след които човек се превръща в светец

К атолиците почитат светците от векове. Историята на някои светци може да бъдат проследени чак до учениците на Исус, докато други са канонизирани отскоро, като Майка Тереза.

Но как всъщност протича процесът по канонизация? Може ли всеки да стане светец? И ако е така, как?

Нека разгледаме стъпките, които StarsInsider са подбрали за своите читатели:

Практиката на канонизация е въведена в Католическата църква през 1234 г. Процесът подробно описва специфичните критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде някой обявен за светец от Църквата. Този процес бил преразглеждан през годините.

Майка Тереза - провъзгласена за светица

Преди Църквата да въведе официалния процес, светците били обявявани най-вече въз основа на популярността, а не чрез следване на конкретен набор от правила. Поради това точният брой на светците е неизвестен.

Колко души са били канонизирани?

Процесът на канонизация променил тази особеност. И макар че точният брой остава неизвестен, се смята, че до момента Католическата църква е канонизирала около 3000 души.

Кой може да стане светец?

Всеки може да стане светец съгласно Католическата църква. Въпреки че човекът трябва да отговаря на критериите, определени от Църквата, които включват и това да е мъртъв.

Процесът на канонизация обикновено изисква лицето да е било мъртво поне пет години.

Съществуват обаче изключения от това изискване. Пример за това е Майка Тереза, която получава право на светец две години след смъртта си.

Процесът на канонизация е разделен на пет етапа. Ето ги и тях:

Стъпка 1: Да е мъртъв

Както вече споменахме, човек трябва да е мъртъв от поне пет години (макар че също както вече споменахме, има и изключения).

Не съществува обаче ограничение за това колко време трябва да е мъртъв човек, за да бъде обявен за светец.

Свети Беда, например, е починал през 735 г., но е обявен за светец едва 1164 години по-късно.

Стъпка 2: Да служи на Бог

Процесът на канонизация започва с разследване на ниво епархия. Първо трябва да се определи дали лицето е било служило на Бог. След това местният епископ изпраща официално искане, съдържащо информация за живота и делата на лицето и свидетелски показания, до ватиканския трибунал.

Ватиканът разглежда предоставените доказателства и определя дали кандидатът е водил живот на святост, чистота, доброта и преданост.

Ако всички критерии са изпълнени, човекът се обявява за "божи служител".

Стъпка 3: Героична добродетел

След това докладът се изпраща на Конгрегацията за делата на светците.

Тя се състои от комисия от богослови, кардинали, архиепископи и епископи, които след това внимателно разглеждат представените доказателства.

За да може лицето да бъде допуснато до следващата стъпка, трябва да се установи, че притежава четири кардинални добродетели и три богословски добродетели.

Кардиналните добродетели са: благоразумие, справедливост, въздържание и смелост.

За да бъде обявено за героична добродетел, лицето трябва да притежава и богословските добродетели: вяра, надежда и милосърдие.

Стъпка 4: Беатификация

Беатификацията е следващата стъпка, след като папата е обявил, че лицето е "почитаемо".

За да се извърши беатификацията, на лицето трябва да бъде приписано чудо посмъртно. Това чудо (или чудеса) обаче трябва да бъде (бъдат) разследвано (разследвани) от Църквата.

След като чудото бъде разследвано и потвърдено от Ватикана, настъпва беатификация и на кандидата се дава титлата "блажен".

Чудесата могат да се различават по своето естество, включително изцеления, нетленност и мирис на святост.

Въпреки че не е задължително условие за присъждане на святост, чудесата, извършени по време на живота на човека, също могат да бъдат взети под внимание.

Сред тях са стигматите (показване на раните от Христовото разпятие), левитацията (човекът е можел да левитира във въздуха) и билокацията (да присъства на различни места по едно и също време).

In celebration of Mother Teresa's canonization, #TBT to 1976 when Loyola presented her with an honorary doctorate. pic.twitter.com/b0VwoEcHVG