Отмениха концерт на Кание Уест и в Полша

К онцертът на Кание Уест, който трябваше да се състои на стадион в Полша, беше отменен от организаторите. В страната бе изразено възмущение от антисемитски изказвания на американския рапър.

„Концертът на Йе (Кание Уест), насрочен за 19 юни 2026 г. на Силезийския стадион Superauto.pl, няма да се състои по формални и правни причини“, обяви директорът на съоръжението Адам Стжижевски в прессъобщение, публикувано на сайта на стадиона.

Полското министерство на културата заяви още преди това, че се стреми да попречи на Уест да изнесе концерт в страната.