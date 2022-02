Камила ще бъде кралица! Ще носи специална корона

Х ерцогинята на Корнуол Камила ще бъде коронясана за кралица консорт, когато принц Чарлз стане крал. Кралица Елизабет II подсигури бъдещето на Камила в историческо изявление по повод платинения ѝ юбилей – 70 години на британския престол.

Новината беше съобщена в неделя и сложи край на години несигурност по въпроса. В изненадващо изявление

Елизабет II обяви, че нейното „искрено желание“ е снаха ѝ да получи пълно признание, когато Чарлз я наследи.

Изявлението също така сложи край на спекулациите, че 95-годишният монарх може да абдикира, тъй като тя повтори обещанието си за коронация. Тя каза на поданиците си: „животът ми винаги ще бъде посветен на това да ви служа“ и че ще продължи да почита това „с цялото си сърце“.

В посланието си до нацията – подписано „Ваш покорен слуга, Елизабет Р“ – кралицата каза: „Когато в дойде времето и моят син Чарлз стане крал, знам, че ще дадете на него и съпругата му Камила същата подкрепа, която оказвахте на мен и моето искрено желание е, когато дойде това време, Камила да бъде известна като кралица консорт, тъй като тя продължава да бъде лоялна и да служи на Короната“.

Най-важното е, че официалното изявление на Елизабет II, написано в имението ѝ в Сандрингам,

отменя предишните насоки на двореца, че Камила някога ще бъде известна само като „принцеса консорт“.

Обявявайки годежа на принца на Уелс през февруари 2005 г., два месеца преди сватбата им в Уиндзор, в изявление от двореца съобщиха: „Предвижда се г-жа Паркър Боулс да използва титлата „нейно кралско височество принцесата консорт“, когато принцът на Уелс седне на трона“.

Принцеса Даяна автоматично щеше да получи титлата кралица консорт, ако беше жива и беше останала женена за принц Чарлз. Но никога не е било сигурно, че като негова втора съпруга Камила ще получи същата титла.

Чарлз и Камила бяха „трогнати и за тях е чест“ този жест на кралицата, казаха от офиса им в Кларънс Хаус.

Принц Чарлз поздрави майка си по случай юбилея ѝ и заяви, че „дълбоко осъзнава честта“, която се оказва на „скъпата му съпруга“ Камила.

В изявление принцът на Уелс каза: „В този исторически ден аз и съпругата ми се присъединяваме към всички вас в поздравленията към Нейно величество кралицата за забележителното постижение да служи на тази нация, Кралствата и Британската общност в продължение на седемдесет години. Предаността на кралицата към благоденствието на целия ѝ народ предизвиква все по-голямо възхищение с всяка изминала година.

Ние дълбоко осъзнаваме честта, оказана ни от желанието на майка ми. Тъй като се стремим заедно да служим и подкрепяме Нейно величество и хората от нашите общности, моята скъпа съпруга беше моята твърда опора през цялото време.

Годината на този безпрецедентен платинен юбилей дава възможност всички ние да се съберем заедно, за да отпразнуваме службата на кралицата, с чийто пример ще продължим да бъдем водени през следващите години“.

Херцогът и херцогинята на Кеймбридж

не са коментирали публично изявлението на кралицата, но ретуитнаха публикацията на кралското семейство, която включваше съобщението на кралицата.

