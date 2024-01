Камерън Диас и Бенджи Мадън празнуват годишнината от сватбата си в Аспен

К амерън Диас и съпругът ѝ, китаристът на Good Charlotte Бенджи Мадън, заминаха за ски курорта Аспен, за да отпразнуват деветата годишнина от сватбата си.

Двойката попадна в обективите на папараците, докато пазаруваше. Камерън беше облечена с черни ски панталони и яке, както и с черна барета, черни и кафяви ботуши и кафяв шал. Бенджи също носеше черни дрехи с кафяви петна, благодарение на което образът му се сливаше добре с този на съпругата му. Двойката носела чанти от ски магазина.

