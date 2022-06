Камерън Диас се завръща в киното

К амерън Диас се завръща към актьорството.

В сряда Netflix обяви, че Джейми Фокс и 49-годишната актриса ще участват заедно в нов филм - почти осем години, след като двойката си партнира в "Ани" от 2014 г. - последния филм на Диас преди пенсионирането ѝ.

„Камерън Диас официално не се пенсионира!!“, пишат от Netflix в Twitter. „Тя ще участва с Джейми Фокс в нов филм на Netflix – и имаме човек, на когото да благодарим, че я върна в действие…“

Този човек е Том Брейди, който обяви оттеглянето си от футбола по-рано тази година, но по-късно каза, че ще се върне за още един сезон в Националната футболна лига (NFL).

По време на разговор между Диас и Фокс актрисата казва на Фокс: „Толкова съм разтревожена в момента. Разхождам се из стаята си. Чувствам се развълнувана, но не знам как да направя това, нали знаеш?“

Фокс обаче ѝ отговаря, че някой може да ѝ помогне с вълнението и дава телефона на Том Брейди.

"Какво?! Том? Боже мой, това Том Брейди ли е?", развълнувано пита Диас.

„Говорих с Джейми и той каза, че имаш нужда от няколко съвета как да се "оттеглиш" от киното", казва закачливо Брейди в отговор.

Аудио от разговора е качено в Twitter от Фокс, който написа: „Камерън, надявам се, че не си ядосана, че записах това, но сега няма връщане назад. Аз и @CameronDiaz се връщаме в действие – нашия нов филм с @NetflixFilm. Снимките започват по-късно тази година!! 🦊🐐"

Що се отнася до самия филм - "Back in Action" е екшън комедия и ще бъде режисиран от Сет Гордън, който преди това режисира "Шефове гадняри". Гордън е съавтор на сценария с Брендън О’Брайън.

Допълнителни детайли за сюжета на филма, на който Фокс е изпълнителен продуцент, се пазят в тайна.

Диас обяви, че се оттегля от актьорството през 2018 г. След това, през август 2021 г., актрисата разкри защо се е оттеглила от него - искала е да има повече контрол над живота си.