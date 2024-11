Чарлз III на 76: Кралят празнува рождения си ден днес

К рал Чарлз III, който все още се лекува от рак, навършва 76 години днес, на 14 ноември, след това, което синът му принц Уилям определи като „най-трудната година в живота му“.

Винаги много активен, кралят възобнови ангажиментите си в края на април, два месеца и половина след обявяването на болестта му.

„Проблемът е, че се опитваме да го спрем“, каза кралица Камила на няколко пъти.

През октомври двойката възобнови пътуванията си в чужбина с пътуване до Австралия и Самоа за срещата на върха на Общността на нациите. Според антуража му кралят се завръща „ободрен“, въпреки многото ангажименти на този 11-дневен маратон при антиподите.

Той планира да възобнови „нормалния ритъм“ на чуждестранните си пътувания през следващата година, предаде АФП.

Ракът не е повлиял на решимостта му да „служи на времето, което ми остава да живея“, както той заяви, когато стана крал след смъртта на майка си, кралица Елизабет II, на 8 септември 2022 г., след като се подготвяше за тази роля повече от 70 години.

След като прие краля на Бахрейн Хамад бин Иса Ал Халифа, Чарлз III беше домакин на прием в Бъкингамския дворец в чест на британската филмова и телевизионна индустрия, а вечерта посети световната премиера на филма „Гладиатор II“.

Няма да има почивка и за рождения му ден, който по традиция се отбелязва с оръдеен огън в средата на деня.

Кралят трябва да открие център в южен Лондон за преразпределение на излишната храна като част от „Проекта за храна на коронацията“, стартиран за 75-ия му рожден ден. Според двореца центърът ще включва нов промишлен фризер.

Годината беше трудна за кралското семейство в много отношения: комуникацията с принц Хари и съпругата му Меган продължава да е нарушена, милионните доходи на Чарлз и Уилям наскоро станаха обект на уличаващ документален филм, а въпросът за репарациите за робството стана по-актуален на срещата на върха на Общността на нациите.

Wishing His Most Gracious Majesty, King Charles III, a very joyful 76th Birthday!



God save the King! pic.twitter.com/tF1pjxVfgp