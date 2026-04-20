Какво се случва с тялото в началото на бременността и как да облекчим симптомите

П ървият триместър на бременността е период на интензивни и ключови промени в организма. Още в първите седмици започва активно производство на хормони като прогестерон и hCG, изгражда се плацентата, а тялото се адаптира към нуждите на новия живот.

Тези процеси често протичат „невидимо“, но могат да бъдат съпроводени с редица физически и емоционални симптоми.

Умората – един от първите сигнали

Силната умора е сред най-честите усещания в ранната бременност. Причината е в засилената работа на организма и промените в метаболизма.

Специалистите съветват бъдещите майки да не пренебрегват нуждата от почивка – повече сън и кратки паузи през деня могат да помогнат за възстановяване на енергията.

Сутрешно гадене

Гаденето засяга около 70–80% от бременните жени и може да се появи по всяко време на деня.

Облекчение може да донесе приемът на малко количество храна веднага след събуждане – например сухари или крекери.

Хормонални промени и емоции

Промените в нивата на хормоните могат да доведат до раздразнителност, разсеяност и по-силни емоционални реакции. Това е нормална част от адаптацията на организма.

Храносмилателни неразположения

Забавеното храносмилане, причинено от прогестерона, често води до киселини, подуване или запек.

Препоръчва се прием на повече течности, храни, богати на фибри, и избягване на тежки и мазни ястия, особено вечер.

Кога да потърсим лекар

Въпреки че повечето симптоми са нормални, при силна болка, кървене или невъзможност за прием на течности е необходима консултация със специалист.

