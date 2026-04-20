Какво се случва с тялото в началото на бременността и как да облекчим симптомите

Честит имен ден! Знаете ли какво всъщност означава името Тома и защо днес е „особена" неделя?

Ванеса Тодорова и нейната впечатляваща колекция от над 1300 Funko Pop фигурки

Емилия: Отказах първото участие в "Капките" заради дъщеря си

Шеф Иван Манчев: Нашите ми купиха

Стефан от Hell's Kitchen: Не искам първото място, ако трябва да стъпвам върху другите! (ВИДЕО)

Стефан се сбогува с Hell's Kitchen

Изгуби ли „Дяволът носи Прада 2" своя чар? Как Ана Уинтур опитоми Миранда Пристли

Тя беше на 18, той - на 54: Скандалната любовна история на Чарли Чаплин и Уна О'Нийл

П ървият триместър на бременността е период на интензивни и ключови промени в организма. Още в първите седмици започва активно производство на хормони като прогестерон и hCG, изгражда се плацентата, а тялото се адаптира към нуждите на новия живот.

Тези процеси често протичат „невидимо“, но могат да бъдат съпроводени с редица физически и емоционални симптоми.

  • Умората – един от първите сигнали

Силната умора е сред най-честите усещания в ранната бременност. Причината е в засилената работа на организма и промените в метаболизма.

Специалистите съветват бъдещите майки да не пренебрегват нуждата от почивка – повече сън и кратки паузи през деня могат да помогнат за възстановяване на енергията.

  • Сутрешно гадене

Гаденето засяга около 70–80% от бременните жени и може да се появи по всяко време на деня.

Облекчение може да донесе приемът на малко количество храна веднага след събуждане – например сухари или крекери.

  • Хормонални промени и емоции

Промените в нивата на хормоните могат да доведат до раздразнителност, разсеяност и по-силни емоционални реакции. Това е нормална част от адаптацията на организма.

  • Храносмилателни неразположения

Забавеното храносмилане, причинено от прогестерона, често води до киселини, подуване или запек.

Препоръчва се прием на повече течности, храни, богати на фибри, и избягване на тежки и мазни ястия, особено вечер.

  • Кога да потърсим лекар

Въпреки че повечето симптоми са нормални, при силна болка, кървене или невъзможност за прием на течности е необходима консултация със специалист.

На тези и още много въпроси ще отговорят експертите на двудневното безплатно събитие на „Ох, на мама!“ за бременни и родители, където бъдещите семейства могат да получат достоверна информация и полезни съвети от специалисти.

!!! Местата са ограничени, а пълната програма и регистрация ще откриете ТУК.

И в двата дни на събитието ще има томболи с атрактивни награди за посетителите!

Очакваме ви!

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори PufiesFutureValentisНМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за Българиянашите основни спонсори Sopharmacy/NanibellBioGaia®ЕЛАНА Фонд МениджмънтНечовешки магазиниBebeMaxкакто и на нашите партньори Crazy KidsКendy PharmaДКЦ НеоклиникKalooLilliputiensOne – EcoNelVAASTRATEXМетЛайф БългарияGoto jewellery and diamondsNatur PharmaBioNino, PlasmonLittle Treasures Kids YogaDEVIN ИзворнаТермо Смарт ЕООДБочкоМатернеаEcowellECOS3PartyFoxHuggy BearCandy BabyBilkaInfo DARСветулкаиздателство „Ентусиаст“My ToyИздателство МАМА ЗНАЕПрестиж Wellness.

Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки"Фондация "Деца на борда""SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК).

Развръзката: ЦИК обяви 100% от резултатите, ГЕРБ-СДС си върна второто място

Развръзката: ЦИК обяви 100% от резултатите, ГЕРБ-СДС си върна второто място

При 100% СИК протоколи от чужбина:

При 100% СИК протоколи от чужбина: "Прогресивна България" получава 70 995 гласа

100% обработени протоколи от ЦИК по области: Вижте окончателната карта на България след изборите

100% обработени протоколи от ЦИК по области: Вижте окончателната карта на България след изборите

Обичаният актьор Патрик Мълдун почина внезапно на 57 години

Обичаният актьор Патрик Мълдун почина внезапно на 57 години

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Toyota Aygo X е единственият пълен хибрид при най-малките (тест драйв)

Toyota Aygo X е единственият пълен хибрид при най-малките (тест драйв)

carmarket.bg
<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 1 ден
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Ексклузивно

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 1 ден
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 1 ден
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 1 ден
Последни новини

В СГП се водят 166 преписки срещу лица с имунитет заради изборите

В СГП се водят 166 преписки срещу лица с имунитет заради изборите

България Преди 34 минути

Досъдебните производства са 6

Съдът реши: Бащата на Ейми Уайнхаус загуби делото за вещите на покойната звезда

Съдът реши: Бащата на Ейми Уайнхаус загуби делото за вещите на покойната звезда

Любопитно Преди 40 минути

Мич Уайнхаус обвини най-близките приятелки на дъщеря си в незаконна продажба на нейни предмети, но съдията отхвърли иска му

<p>Бащата, убил седемте си деца и техен братовчед, се изповядал за &bdquo;тъмни мисли&ldquo; и &bdquo;демони&ldquo;</p>

Ветеран от армията правил смразяващи коментари за "демони" седмици преди да убие 7-те си деца и техния братовчед

Свят Преди 51 минути

Убиецът е работил в компанията UPS и е служил в Националната гвардия на Луизиана от август 2013 г. до август 2020 г.

<p>Фон дер Лайен очаква с нетърпение сътрудничеството с Румен Радев</p>

Фон дер Лайен обяви, че очаква с нетърпение сътрудничеството с Румен Радев

Свят Преди 1 час

Председателят на Европейската комисия обяви готовност за съвместна работа след изборната победа в България

Катар постепенно възобновява полетите на чуждестранни авиокомпании

Катар постепенно възобновява полетите на чуждестранни авиокомпании

Свят Преди 1 час

Това се случва за първи път от началото на военния конфликт в региона

,

България на върха! Ангел Русев е европейски шампион за шести път

България Преди 1 час

Българинът направи невъзможното в Батуми, като изтръгна златото със само един килограм преднина в последния си опит

Лана Дел Рей влиза в света на Джеймс Бонд с „First Light“

Лана Дел Рей влиза в света на Джеймс Бонд с „First Light“

Любопитно Преди 1 час

Лана Дел Рей представя „First Light“ – официалната тема към новата игра „007 First Light“. Сингълът, създаден с легендата Дейвид Арнолд, съчетава класически Бонд оркестрации с меланхоличния вокал на певицата в един елегантен гейминг дебют

Председателят на Европейския съвет поздрави Румен Радев за победата на изборите

Председателят на Европейския съвет поздрави Румен Радев за победата на изборите

Свят Преди 1 час

Антониу Коща написа пост в социалната мрежа X

Зрителите гласуваха доверие на NOVA в изборния ден

Зрителите гласуваха доверие на NOVA в изборния ден

Любопитно Преди 1 час

Медията спечели аудиторията в активна възраст във всеки сегмент от програмата си в деня на вота

<p>Трейдъри печелят милиони от изявленията на Тръмп</p>

Съмнения за вътрешна търговия надвисват над президентството на Тръмп

Свят Преди 1 час

BBC анализира данни за обемите на търговия на няколко финансови пазара и ги съпоставя с някои от най-съществените изказвания на президента, които влияят на пазарите

Разпитаха Киселова по делото за плагиатство срещу Петър Илиев, той не разбирал в какво е обвинен

Разпитаха Киселова по делото за плагиатство срещу Петър Илиев, той не разбирал в какво е обвинен

България Преди 1 час

Като защитник на подсъдимия беше конституиран и бившият главен прокурор Иван Гешев, който сега е адвокат

,

Ракетата „Ню Глен" на „Блу ориджин" изведе сателит в грешна орбита

Любопитно Преди 2 часа

Компанията на Джеф Безос разследва причините, поради които сателитът Blue Bird 7 се озова в по-ниска орбита, въпреки успешното кацане на ракетата носител в Атлантическия океан

„Не го правя за лайкове, правя го за хората“

„Не го правя за лайкове, правя го за хората“

Любопитно Преди 2 часа

Изпълнителят и китарист Александър Колев е човекът, който има суперсилата да превръща сивите и шумни станции на софийското метро в истински концертни зали

Георги Георгиев – Джони

Почина фотографът на прехода Георги Георгиев - Джони

България Преди 2 часа

Остави ни архив от 50 000 кадъра: От обектива на Джони не убегна нито един ключов момент от бурния път на България към демокрация

Не е просто автомобил: Ето го научното обяснение на мъжката любов към колите

Не е просто автомобил: Ето го научното обяснение на мъжката любов към колите

Любопитно Преди 2 часа

Меган Маркъл с нов бизнес ход: Пуска свещи, вдъхновени от Арчи и Лилибет

Меган Маркъл с нов бизнес ход: Пуска свещи, вдъхновени от Арчи и Лилибет

Любопитно Преди 2 часа

Меган Маркъл разширява бранда си As Ever с лимитирана серия свещи, вдъхновени от децата ѝ Арчи и Лилибет. Продуктите за 64 долара включват символични аромати и официалните кралски титли, подчертавайки наследството на семейство Съсекс

Всичко от днес

От мрежата

6 знака, че кучето ви има доверие

dogsandcats.bg

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

„Човешкият алгоритъм“ в „Куб“ – поглед към дигиталната реалност

Edna.bg

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън на романтична вечеря в Малибу

Edna.bg

Капитанът на Арсенал: Трябва да сме заедно

Gong.bg

Билетите за дербито ЦСКА – Левски са вече в продажба

Gong.bg

При 100% обработени протоколи: Пет партии влизат в парламента

Nova.bg

Жълт код в цяла Южна България във вторник

Nova.bg