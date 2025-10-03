Любопитно

Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)

„Блатото не прощава“ - така Димитър описва своя престой в племето на Победителите

3 октомври 2025, 10:15
В новия епизод на „След игрите“ гостува 34-годишният викинг - Димитър Димитров от Димитровград. Той говори открито за причините на напрежение в племената, студените му отношения с Александра и Георги Шопа и разкри любопитни истории около работата си като лична охрана на един от най-известните българи в момента.

„Блатото не прощава“ - така Димитър описва своя престой в племето на Победителите, където сподели, че е свалил цели 18 килограма от теглото си. Оказва се, че след края на участието си дори не е имал подходящи дрехи, с които да се прибере, защото всичките му са били широки. Но дали този суров опит го е направил по-силен или само е показал границите на търпението му?

Пред водещата Ваня Запрянова Димитър сподели защо е послушал съвета на Ивайло „да обере нервите си“ и разказа как е опитал да сплотява племената, в които е бил. Разказва още за първата си среща с Георги Шопа, къде е била границата на отношенията му с Александра и защо сам се определя като „фен на Игрите преди всичко, а след това участник“.

Димитър не скри и личната си история - от професията си като персонална охрана на Мартин Николов - Елвиса и какви съвети е получил от него за социалната игра, до страстта си към киното и мечтата за главна роля във филм. Той признава, че обича трилъри и криминални мистерии, но твърди, че киното днес е „само пране на пари“. А на въпроса какво символизират татуировките му, отговаря просто: „Искам, когато ги погледна, да ме мотивират.“

Защо толкова го дразнят кифлите, бил ли е в затвора заради татуировките си и наистина ли може да „изкара цял живот на блатото“? Отговорите – в новия епизод на „След игрите“.

Гледайте епизодите на “След Игрите Podcast” в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Димитър Димитров След игрите Игри на волята Лична охрана Подкаст
