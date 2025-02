Как ще изглеждат хората след 1000 години

С ветът се променя много бързо и вече има възможности за моделиране на прогноза за бъдещето. Учените смятат, че човечеството е едва в началото на своята история и след 1000 години, благодарение на технологиите, космическите пътувания и изменението на климата, ще изглежда съвсем различно.

Нисък и мургав

Според учените хората в бъдеще ще изглеждат много по-еднородни. Средностатистическият човек би имал по-тъмна кожа и би изглеждал повече като някой от съвременен жител на мултикултурни региони като Мавриций или Бразилия. Въпреки това през 3025 г. според експертите хората ще бъдат по-привлекателни, отколкото сме днес.

В миналото най-голямата движеща сила на еволюцията била смъртта на хората, преди да имат шанс да се възпроизведат и предадат гените си.

Благодарение на съвременната медицина все повече и повече хора успяват да живеят по-дълго, да имат деца на по-късен етап от живота си и да предават своите гени. И още – да дава повече деца.

Но генетиците смятат, че еволюцията в областта на плодовитостта може да доведе до това хората да станат по-ниски в бъдеще. Това е една теория, която се свързва с ранния пубертет, което ще позволи повече потомство през целия живот.

Мъжете ще станат по-привлекателни и по-силни, а балансът в обществото отново ще се измести - жените ще избират мъже по свой вкус.

Revealed: What humans will look like in 1,000 years(3025) from now, according to scientists. pic.twitter.com/2JclkruD7P