Как реагира приятелката Ейдриън Броуди на целувката му с Холи Бери на Оскарите

П риятелката на Ейдриън Броуди, Джорджина Чапман, не изглеждаше никак притеснена от факта, че Холи Бери целуна актьора на червения килим на наградите „Оскар“ 2025.

В неделя, по време на интервю в театъра Dolby в Лос Анджелис, звездата от „Жената котка“ се промъкна зад Броуди и го изненада с целувка.

How Adrien Brody’s girlfriend, Georgina Chapman, reacted to Halle Berry kissing actor on Oscars 2025 red carpet https://t.co/MoVdy8gL5y pic.twitter.com/IODxthMKLP