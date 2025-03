Какво се крие зад черната ръкавица на Морган Фрийман на Оскарите

О скарите 2025 предизвикаха буря в социалните мрежи, след като феновете възхвалиха Морган Фрийман за емоционалната почит към неговия „скъп приятел“ и колега Джийн Хекман, който почина при мистериозни обстоятелства миналия месец.

Въпреки че 87-годишният актьор държеше ръцете си сключени зад гърба през по-голямата част от появата си на сцената, наблюдателни зрители бързо забелязаха детайл в облеклото му – черна ръкавица на лявата му ръка.

Актьорът е забелязван с тази ръкавица от години – не като моден аксесоар, а като средство за облекчаване на хроничната болка.

Agonising health battle behind Morgan Freeman's single gloved hand at the Oscars https://t.co/bi8uxpfa8z — Daily Mail Online (@MailOnline) March 3, 2025

Борбата на Фрийман с фибромиалгията

Звездата от Se7en разкри, че страда от фибромиалгия – състояние без лечение, което развил след тежка автомобилна катастрофа.

През 2008 г. превозното средство, което той шофирал, се преобърнало няколко пъти близо до дома му в Чарлстън, Мисисипи. Тогава 71-годишният Фрийман бил изваден от колата от екип на спешната помощ и транспортиран с хеликоптер до болница. Той останал хоспитализиран четири дни, като нараняванията му включвали счупени ръка и лакът.

В интервю за Esquire през 2012 г. Фрийман сподели, че инцидентът е оставил лявата му ръка парализирана и че изпитва постоянна болка „нагоре и надолу по ръката“.

Gene Hackman honored by Morgan Freeman at Oscars days after mysterious death https://t.co/ehF1nLHfHk pic.twitter.com/Pw4EuPq3kq — New York Post (@nypost) March 3, 2025

Какво представлява фибромиалгията?

Смята се, че фибромиалгията засяга около 4 милиона възрастни в САЩ. Причините за заболяването не са напълно изяснени, но изследванията сочат, че е свързано с неправилно задействане на мозъчни сигнали, което променя начина, по който нервите предават болката.

Основните симптоми включват:

Повишена чувствителност към болка

Мускулна скованост

Хронична умора

Проблеми с концентрацията

Депресивни състояния

Леченията за фибромиалгия са ограничени. Препоръчва се комбинация от упражнения, терапия и лекарства, които обикновено се използват за тревожност и депресия. Въпреки това, ефективността на повечето медикаменти за дългосрочно облекчаване на болката е спорна.

Защо Фрийман носи ръкавица?

През 2010 г. актьорът обясни, че носи компресионна ръкавица, за да подпомогне кръвообращението в парализираната си ръка.

„Претърпях увреждане на нервите и не се е подобрило. Не мога да я движа“, каза той пред People. „Ако не движиш ръката си, тя ще се подуе. Знаете ли, че я движите около милион пъти на ден?“

Фрийман бе забелязан с подобна ръкавица и на Оскарите през 2023 г., както и в сериала Special Ops: Lioness на Paramount+.

Според здравните експерти такива ръкавици осигуряват лек натиск, който „помага да се избута излишната течност от ръката“. Освен това, те предлагат компресия и топлина, което облекчава болките в ставите.

Why Morgan Freeman wore a glove at the 2025 Oscars https://t.co/VzIVaKfZBN — Fox 18 KLJB (@YourFox18) March 3, 2025

Може ли състоянието да се подобри?

Симптомите на фибромиалгия могат да варират – периоди на подобрение са възможни, но също толкова внезапно болестта може да се влоши.

„Фибромиалгията е рецидивиращо състояние, което означава, че повечето хора ще изпитват колебания в симптомите си“, обяснява д-р Филипа Кей. „Симптомите могат внезапно да се подобрят или да се влошат.“

Въпреки че няма окончателно лечение, при някои пациенти болката отшумява за дълги периоди. Д-р Кей подчертава, че има стратегии за справяне със заболяването – включително упражнения и когнитивно-поведенческа терапия.

Морган Фрийман продължава да вдъхновява феновете си не само с актьорските си способности, но и със силата си да се справя с предизвикателствата на живота.