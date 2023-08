Как да се справим с нашествието от раци? Като ги сготвим!

И талия се справя с нашествието на хищния син рак, като го включи в менютата на множество ресторанти, съобщи АП.

Italians are fighting an invasion of predatory blue crabs with an attitude borne of centuries of culinary making do: If you can't beat them, eat them. https://t.co/9JF8nbqiz3 — The Associated Press (@AP) August 20, 2023

Рибари, лобистки групи и еколози са обезпокоени от нарастването на популацията на бързо размножаващия се инвазивен вид син рак това лято.

За да се справят с животните, лобистката група „Колдирети“ и някои риболовни асоциации се опитват да включат типични американски летни ястия в менютата на италианските ресторанти.

Ракът, който се храни със змиорки и миди, представлява потенциално опустошителна заплаха за морската екосистема и риболова на Италия.

Италия е най-големият производител на миди в Европа и третият по големина в света след Китай и Южна Корея, сочат данни на Организацията за прехрана и земеделие на ООН от 2021 г. Синият рак обаче е бърз плувец и ненаситен и агресивен хищник без естествени врагове по италианското крайбрежие - именно заради тези си качества този морски вид създаде трудности за производителите на миди в страната.

🦀 The species prey on mussels and clams, but environmentalists say embracing this tasty shellfish could be the solution for worried fishermen https://t.co/kAhPj4ia4G — The Telegraph (@Telegraph) August 13, 2023

Италианското правителство отпусна 2,9 милиона евро за справяне с проблема с мидите, но сега кризата вече засяга и други видове рибовъдни ферми в различни части на Италия.

В лагуната на природния резерват „Орбетело“ в регион Тоскана сините раци се хранят с ципура и змиорки, които са ценен улов през зимата, поддържал местната икономика в продължение на векове и участващ в множество традиционни ястия. Сега рибовъдите откриват змиорките без глави или разкъсани на парчета, а рибарите често намират разкъсани мрежи - доказателство за силните щипки на раците.

Женските сини раци произвеждат около половин милион яйца годишно. Морските биолози вярват, че повишаването на температурата на водата вероятно е помогнало за разпространението и размножаването им.

За разлика от Североизточна Италия, където уловените раци са толкова много, че повечето дори не могат да бъдат продадени, в Тоскана засега почти всички раци се препродават на ресторанти или супермаркети, които започнаха да ги излагат на щандовете си за риба преди няколко седмици.

Blue crab invasion threatens Italy’s clam industry #ItalyNews #WorldNews #Italian #ItalianNews #Italy [Video] CNNS Barbie Nadeau reports on how Italys clam industry is being threatened by an increase in the population of blue ... https://t.co/3CWxIBs3Ij — Vanessa Ingraham (@VanessaEUNV) August 17, 2023

„Орбетело“ продава раците за по 8 евро за килограм на частни лица или супермаркети. В ресторантите пък за 10 евро могат да бъдат поръчани четири рака на скара или паста с раци, домат, лук, босилек и лют сос.