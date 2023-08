Учени откриха нов свят, пълен със странни същества

П ървото по рода си местообитание гъмжи от невиждани досега форми на живот, включително странни видове червеи, охлюви и дълбоко живеещи октоподи. Екосистемата, сгушена под хидротермалните извори на тихоокеанско възвишение край Централна Америка, беше открита, след като учени на борда на изследователския кораб „Фалкор“ използваха роботизирана ръка, за да изстържат слоеве от морското дъно.

„На сушата отдавна знаем за видове, живеещи в подземни кухини, и за животни в океана, живеещи в пясък и кал, но за първи път се натъкваме на животни под хидротермални отвори“, каза Джотика Вирмани, изпълнителен директор на Океанския институт, който оглави експедицията за изучаване на екосистемата.

„Това наистина забележително откритие на цяла една нова екосистема, скрита под друга екосистема, ни дава още доказателства, че животът съществува на невероятни места.“

Учените за първи път откриха хидротермалните извори през 1977 г., докато изследваха тихоокеанския хребет, граница на тектонската плоча близо до Галапагоските острови край западния бряг на Южна Америка. Отвори високи приблизително между 10 и 12 метра бълват гореща, богата на минерали вода в океаните.

Въпреки екстремните температури около отворите - до 368 градуса по Целзий - учените откриха процъфтяващи хранителни вериги, пълни с хемосинтетични бактерии, коремоноги, раци и червеи, живеещи благодарение на богатите хранителни вещества, бликащи от отворите.

Но досега никой учен не се сетил да погледне под отворите.

Като част от мисията учените използваха роботизирана ръка, за да разчистят квадрат от океанското дъно и след това поставиха мрежести кутии върху пукнатините в земната кора. Когато по-късно изследователите надникнали в тези кутии, открили множество животни, живеещи под кухините, потвърждавайки, че съществата са пристигнали там от морското дъно.

Едно животно, гигантският тръбен червей (Riftia pachyptila), представляваше особен интерес за изследователите. Част от малките на животното се виждаха над вентилационните отвори, което накара учените да подозират, че ларвите пътуват през подводните вулканични течности, за да достигнат новите си местообитания.

„Нашето разбиране за живота на създанията в дълбоководните хидротермални извори се разшири значително с това откритие“, каза в изявлението Моника Брайт, еколог от Виенския университет, която работи по проучването. „Съществуват две динамични местообитания. Животните над и под повърхността процъфтяват заедно в унисон, в зависимост от водата, която идва отдолу и кислорода в морската вода отгоре.“

Изследователите, които ще публикуват своите открития по-късно тази година, ще продължат да изучават тази мистериозна екосистема, която се смята за уязвима от ефектите от дълбоководните минни операции, планирани в Тихия океан.

