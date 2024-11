Хиляди се редят на опашка за вонящо на мърша цвете

В австралийския град Джилонг, южно от Мелбърн, хиляди хора се редят на опашка за рядката възможност да видят и подушат необичайно растение, известно със своята воня на мърша.

„Ужасна смрад“, отбелязва посетител в интервю за Nine News, задържайки дъха си, а едно дете описва аромата като „миризма на мъртъв опосум“. Това растение, известно като „цвете труп“ или Amorphophallus titanum (Titan Arum), отделя характерна гнила миризма, когато цъфти, за да привлича мухи и бръмбари.

Растението цъфти рядко и непредсказуемо – понякога само веднъж на десетилетие, като всяко цъфтене трае едва 24 до 48 часа. Тази рядкост привлича огромни тълпи, нетърпеливи да станат свидетели на уникалния природен феномен.

Time-lapse footage shows the exact moment a corpse flower, famed for its rancid stench, began its rare bloom at Grand Valley State University in Michigan. pic.twitter.com/TNrZ618YMc

Цветето труп е подарено на ботаническата градина в Джилонг през 2021 г. от Държавния хербариум в Аделаида, Южна Австралия. След години на очакване, растението започва да цъфти на 11 ноември, като още първия ден 5000 души се събраха, за да го видят, съобщава мениджърът на Geelong Parks, Рийз Макилвена. Според описанията, миризмата наподобява тази на разлагащ се труп или блато.

Ботаническата градина ще бъде отворена денонощно до края на цъфтежа във вторник вечерта, като за тези, които не могат да присъстват, е осигурено предаване на живо, което вече има десетки хиляди зрители от цял свят. Някои посетители се връщат многократно, за да наблюдават различните етапи на цъфтежа – бавното разтваряне на листата в основата и централния спадикс, където се намират стотици миниатюрни цветчета.

„Отварянето на ботаническите градини за това уникално събитие ни дава възможност да оценим важната роля на тези градини в популяризирането и опазването на редки и застрашени растителни видове", каза главният изпълнителен директор на City of Greater Geelong, Али Уасти. Той подчертава значението на опазването на застрашеното трупно цвете, чиято популация в дивата природа е застрашена от намаляване.

The corpse flower has started to close, and things are starting to wind down.



We'll be closing at midnight tonight, with the last chance to join the line at 10:00pm, then re-opening tomorrow from 9:00am - 7:00pm. pic.twitter.com/aqtueftIf3