Най-богатата принцеса в Европа се омъжи

Принцеса Мари Каролин се омъжи за венецуелския инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер

31 август 2025, 11:38
Източник: БТА

П ринцеса Мари Каролин от Лихтенщайн се омъжи за венецуелския инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер във Вадуц, предаде ДПА.

28-годишната внучка на монарха на Лихтенщайн Ханс-Адам Втори е определена от швейцарския таблоид "Блик" като "най-богатата принцеса в Европа", отбелязва ДПА.

Тя се омъжи за 34-годишния венецуелец в катедралата "Св. Флорин" в столицата на Лихтенщайн, в събота, 30 август. Тържествата продължиха след брачната церемония в замъка на управляващата фамилия. 

Лихтенщайн се счита за много богат благодарение на активите в областта на недвижимите имоти, банковото дело и горското стопанство.  Разположена в сърцето на Алпите, страната се простира на площ от едва 160 квадратни километра и има население от 40 000 души, припомня ДПА.

Източник: БТА, Теодора Славянова    
