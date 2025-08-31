Най-богатата принцеса в Европа се омъжи

П ринцеса Мари Каролин от Лихтенщайн се омъжи за венецуелския инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер във Вадуц, предаде ДПА.
Princess Marie Caroline of Liechtenstein married Leopoldo Maduro Vollmer at Vaduz Cathedral https://t.co/L2Cp2XeIMl— The Royal Watcher (@saadsalman719) August 31, 2025
28-годишната внучка на монарха на Лихтенщайн Ханс-Адам Втори е определена от швейцарския таблоид "Блик" като "най-богатата принцеса в Европа", отбелязва ДПА.
Royal Guests and Relatives joined the Princely Family of Liechtenstein to celebrate the Wedding of Princess Marie Caroline of Liechtenstein and Leopoldo Maduro Vollmer at Vaduz Cathedral. https://t.co/QKFlgvzj9w— The Royal Watcher (@saadsalman719) August 31, 2025
Тя се омъжи за 34-годишния венецуелец в катедралата "Св. Флорин" в столицата на Лихтенщайн, в събота, 30 август. Тържествата продължиха след брачната церемония в замъка на управляващата фамилия.
The wedding of Princess Marie Caroline of Liechtenstein and Leopoldo Maduro Vollmer took place in Vaduz yesterday.— The Royal News Organisation (@royalnews_org) August 31, 2025
(Source: Princely House/Iconoclash Photography - Teresa Mareni & Daniel Bachler & Princely House / Roland Korner) pic.twitter.com/phTDF6OLxZ
Лихтенщайн се счита за много богат благодарение на активите в областта на недвижимите имоти, банковото дело и горското стопанство. Разположена в сърцето на Алпите, страната се простира на площ от едва 160 квадратни километра и има население от 40 000 души, припомня ДПА.
