Най-богатата принцеса в Европа се омъжи

П ринцеса Мари Каролин от Лихтенщайн се омъжи за венецуелския инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер във Вадуц, предаде ДПА.

28-годишната внучка на монарха на Лихтенщайн Ханс-Адам Втори е определена от швейцарския таблоид "Блик" като "най-богатата принцеса в Европа", отбелязва ДПА.

Тя се омъжи за 34-годишния венецуелец в катедралата "Св. Флорин" в столицата на Лихтенщайн, в събота, 30 август. Тържествата продължиха след брачната церемония в замъка на управляващата фамилия.

The wedding of Princess Marie Caroline of Liechtenstein and Leopoldo Maduro Vollmer took place in Vaduz yesterday.



