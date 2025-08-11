Редки снимки от тайната сватба на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Т е бяха една от най-публично оповестяваните двойки в света, но пазеха сватбата си в тайна - дори от някои от гостите.

В навечерието на есента в едностайна църква на остров Къмбърланд в Джорджия, Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет-Кенеди се женят през 1996 г. пред най-близките си роднини и приятели. Въпреки спокойния характер на сватбата им през този уикенд - малкият, рустик параклис; импровизирания открит дансинг и късните огньове на плажа - сватбата се превърна в легенда, а нетрадиционният избор на Бесет-Кенеди за елегантна рокля оттогава предефинира булчинския стил.

Въпреки че през годините са се появявали допълнителни изображения и анекдоти, множество моментни снимки са споделени ексклузивно със CNN преди премиерата на трисерийния оригинален сериал на CNN „Американски принц: JFK Jr. “, който се излъчи на 9 август.

Снимките са направени от Карол Радзивил, бивша журналистка (и наскоро участвала в „Истински съпруги“), която е била близка до семейство Кенеди. Покойният ѝ съпруг, Антъни, е бил братовчед и кум на Кенеди-младши, а кадрите ѝ в Instamatic са били част от албум, който тя е направила за двойката.

„Сякаш са избягали с 30 от най-близките си приятели. Беше много подобно. Не се усещаше, че нещо е прекалено планирано. Просто оставиха нещата да се случват така, както са се случили. И имаше нещо толкова красиво в това“, каза тя.

Радзивил знаеше още от пристигането си за плановете за сватбата, от интимната обстановка до роклята на Нарцисо Родригес. Бесет-Кенеди познаваше дизайнера от времето, когато работеше като публицист в Calvin Klein. Но за някои от гостите, каза тя, самата сватба е била пазена в тайна до последния момент, за да се предотврати разкриването на информация от пресата.

„Стана доста ясно, че никой по света не знаеше, че сме там или защо сме там“, каза тя. „Само по себе си това беше магическо, защото си казахме: „О, Боже мой, те успяха.“ Най-вече Каролин успя, защото беше решена да се омъжи тайно.“

На снимките двойката не позира, разговаря и се смее с приятели и семейство на репетиционната вечеря. Кенеди-младши и Тед Кенеди разговарят с пастора пред бяло-червения параклис; приятели и семейство се събират под шатра с навес за приема. Антъни Радзивил, който почина от рак по-малко от месец след смъртта на Кенеди-младши и Бесет-Кенеди, позира щастливо с братовчед си, докато се облича за церемонията, прегърнат от Кенеди-младши. След церемонията младоженците стоят близо, за да разрежат обширна триетажна торта с цветя, а на дансинга Бесет-Кенеди носи сакото на съпруга си, докато той я прегръща.

И въпреки че булката, пристигаща на церемонията, не е сред изображенията, този момент е завинаги запечатан в паметта на Радзивил.

„Вече се беше стъмнило по това време, така че осветяваха вътрешността на църквата със свещи. Беше много импровизирано. Спомням си само как вратите се отвориха в задната част на параклиса и тя влезе. Тя изглеждаше толкова красива. А светлината беше безумна. Беше като филм“, каза тя.

„Искам да кажа, буквално си помислих: „Скорсезе не би могъл да направи това по-добре “, каза тя.

Тя си спомня с умиление за простотата на уикенда, тъй като групата се е събрала, за да отпразнува рождението на двойката, преди някой друг да е разбрал. „Има елегантност в небрежността, която според мен е трудно да се повтори - със сигурност сега и дори тогава“, каза Радзивил. „Това са просто човешки същества.“