Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Момичето е със счупена кост на лявата предмишница

20 октомври 2025, 12:45
С офийският районен съд задържа под стража 52-годишен мъж, нанесъл средна телесна повреда на непълнолетната си дъщеря, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие. Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.  

Събраните до момента доказателства сочат, че на 15 октомври в къща в Банкя обвиняемият е нанесъл няколко удара с дървена тояга по лявата ръка на 16-годишната си дъщеря, като ѝ е счупил кост на лявата предмишница, причинявайки ѝ средна телесна повреда. 

По случая се води разследване. Обвиняемият е осъждан в миналото, но е реабилитиран.

В началото на месеца прокуратурата обвини 53-годишен мъж, нанесъл лека телесна повреда на дъщеря си в условията на домашно насилие. 

