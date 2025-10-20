България

Европейската прокуратура разследва проекти в община Пловдив

Достъпът на граждани и служители временно e ограничен

Обновена преди 51 минути / 20 октомври 2025, 10:14
Европейската прокуратура разследва проекти в община Пловдив
Източник: NOVA/Илиян Велков

Ж андармерия обгради сградата на Община Пловдив. Достъпът на граждани и служители временно e ограничен, а в същото време в администрацията влязоха разследващи, които изискват документи. 

Източник: NOVA/Илиян Велков

По неофициална към момента информация акцията е по сигнал на Европейската прокуратура.

Обект на проверката са обществени поръчки, проведени в предходния управленски мандат – по времето на бившия кмет Здравко Димитров, съобщава NOVA.

Източник: NOVA/Илиян Велков

Настоящият кмет на Пловдив Костадин Димитров е влязъл в сградата на общината по време на проверката, но е отказал коментар пред медиите.

Очаква се официална информация от прокуратурата в рамките на деня.

Източник: NOVA    
