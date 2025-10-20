България

Европрокуратурата: Финансирана по програма на ЕС ферма за миди може да не съществува

Проектът е бил одобрен през юли 2020 г.

20 октомври 2025, 11:48
Европрокуратурата: Финансирана по програма на ЕС ферма за миди може да не съществува
Източник: БТА

П одводни претърсвания, наредени неотдавна от офиса на Европейската прокуратура в София, са показали, че финансирана от ЕС ферма за миди в Черно море може да не съдържа нищо освен пясък, съобщи Европейската прокуратура.

Текущото разследване се отнася до проект за иновативна ферма за отглеждане на черни миди (Mytilus galloprovincialis), финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020 г. Тя се намира в Черно море, югоизточно от нос Емине (община Несебър). 

Проектът за създаване на фермата за миди е бил одобрен през юли 2020 г. по силата на споразумение за безвъзмездна помощ с краен срок за изпълнение септември 2021 г. Фермата е трябвало да започне да функционира през юли 2021 г.

Като автор на проекта е посочен експерт от Института по океанология във Варна, но разследването е показало, че експертът нито го е подготвил, нито го е подписал. След искане за окончателно плащане, проверка на място, проведена през август 2021 г. от Държавния фонд "Земеделие", установила несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта.

Инспекторите установиха само четири гранични шамандури, маркиращи мястото, а подводните съоръжения не е можело да бъдат проверени поради липса на оборудване.

По искане на европейската прокуратура на 1 октомври 2025 г. следователи и водолази от Главна дирекция "Гранична полиция" – Бургас са провели инспекция на морското дъно, обхващаща площ от 240 000 квадратни метра, с използването на подводни и въздушни дронове. Три повърхностни буя бяха открити на определените координати, а един е липсвал. Буйовете не са били свързани помежду си. Подводните видеозаписи не показват никакви следи от инфраструктура, свързана с ферма за миди, като въжета, вериги или тръби; на морското дъно е намерен само пясък.

За изпълнението на проекта бенефициентът е получил сумата от 280 230 евро (548 075,16 лв.), от които 210 160 евро (411 038,37 лв.) от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а останалата част - от националния бюджет.

Разследването продължава с помощта на Главна дирекция "Национална полиция".

Европейската прокуратура подчертава, че всички засегнати лица са смятани за невинни, докато вината им не бъде доказана от компетентните български съдилища.

Европейската прокуратура е независим орган на ЕС. Тя отговаря за разследването и съдебното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на съюза.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
миди ферма европрокуратура черно море разследване
Последвайте ни
Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

"Кражбата на десетилетието" в Лувъра приключи за 10 минути

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

pariteni.bg
Toyota-та, която отказва да умре, вижте кой е кралят на дълголетието

Toyota-та, която отказва да умре, вижте кой е кралят на дълголетието

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

7 японски техники, за да не забравяш нищо

7 японски техники, за да не забравяш нищо

Любопитно Преди 18 минути

Шок и възхищение: Ким Кардашиян се появи напълно маскирана на червения килим

Шок и възхищение: Ким Кардашиян се появи напълно маскирана на червения килим

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян присъства на петата годишна гала на Музея на филмовата академия в Лос Анджелис в събота, 18 октомври

"Руснаците се позовават на своя така наречен референдум, проведен вече след окупацията. Това е незаконно и няма нищо общо с реалността“, коментира Зеленски

Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия

Свят Преди 1 час

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Свят Преди 2 часа

Президентите на Русия и САЩ обявиха, че ще се срещнат в унгарската столица, вероятно в рамките на няколко седмици

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

България Преди 2 часа

Твърдението, че след влизането на България в еврозоната хората няма да има къде да обменят жълтите си стотинки е невярно

„Краси... дете мило“ - треньорката на убитото момче с покъртителни думи във Facebook

„Краси... дете мило“ - треньорката на убитото момче с покъртителни думи във Facebook

България Преди 2 часа

Трагедията разтърси спортната общност и предизвика вълна от съчувствие в социалните мрежи

<p>Aз съм доктор - тази популярна съставка в бързото хранене може да ни убие</p>

NYP: Aз съм доктор - тази популярна съставка в бързото хранене може да ни убие

Свят Преди 2 часа

Защо бързата храна те кара да се чувстваш зле?

Радев пристигна с личния си автомобил за срещата с президента на Унгария

Радев пристигна с личния си автомобил за срещата с президента на Унгария

България Преди 2 часа

Радев посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок на официална церемония на площад „Св. Александър Невски" в София

<p>Заради &quot;зловещи ритуали&quot;:&nbsp;Град забрани осиновяването на черни котки&nbsp;&nbsp;</p>

Град забрани осиновяването на черни котки заради "зловещи ритуали" на Хелоуин

Свят Преди 2 часа

"Целим да предотвратим всякакви мрачни практики", каза заместник-кметът на град Тераса, Ноел Дуке

Ново скандално видео на Тръмп, летящ с изтребител, изсипвайки отпадъци върху протестиращи „No Kings“

Ново скандално видео на Тръмп, летящ с изтребител, изсипвайки отпадъци върху протестиращи „No Kings“

Свят Преди 3 часа

В събота вечерта президентът публикува шокиращо видео, генерирано с изкуствен интелект, в което е изобразен като пилот на изтребител, носещ корона на главата си

<p>Европрокуратурата разследва проекти в Община Пловдив</p>

Европейската прокуратура разследва проекти в община Пловдив

България Преди 3 часа

Достъпът на граждани и служители временно e ограничен

<p>Изборите в РСМ: ВМРО - ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие</p>

Изборите в Р Северна Македония: ВМРО - ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие

Свят Преди 3 часа

Това сочат последните данни от преброяването на гласовете от първия тур на местните избори

Вижте безценната колекция бижута, откраднати от Лувъра (СНИМКИ)

Вижте безценната колекция бижута, откраднати от Лувъра (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Крадците откраднаха девет безценните предмета, а според експерти властите имат седмица, за да ги октрият

<p>Макрон: Кражбата от Лувъра е атака</p>

Еманюел Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културното ни богатство

Свят Преди 3 часа

Проектът за модернизация на Лувъра, представен през януари, предвижда засилване на мерките за сигурност.

<p>4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония</p>

Над 1 400 години непрекъснат бизнес: 4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония

Любопитно Преди 3 часа

Четири от най-старите непрекъснато опериращи компании в света са преминали теста на времето повече от хилядолетие

<p>Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки&nbsp;от частна градина&nbsp;</p>

Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки от частна градина по време на дежурство

България Преди 4 часа

"Уплаших се за живота си и започнах да си търся телефона, за да подам сигнал на спешния номер”

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
1

Възстановиха бронзовите жабки в центъра на Плевен

sinoptik.bg
1

Приказките оживяват в Самоков

sinoptik.bg

Как един коментар в Instagram разпали враждата между Селена Гомес и Хейли Бийбър

Edna.bg

Гъмов откровено за развода, конфликтите и трудните периоди

Edna.bg

Матей Казийски се надява отново да играе пред българска публика

Gong.bg

Кошмарна контузия за национал на България

Gong.bg

Масов срив в интернет: Най-популярните приложения в света спряха да работят

Nova.bg

За нова формула на кабинета "Желязков": Съветът за съвместно управление на среща във вторник

Nova.bg