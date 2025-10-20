Технологии

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Проблемите са започнали около 10:00 часа българско време

Обновена преди 3 минути / 20 октомври 2025, 11:42
Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят
Източник: iStock Photos/Getty Images

Е дни от най-големите приложения и уебсайтове в света внезапно спряха да работят. Приложения като Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo и Canva изпитват затруднения, съобщава сайтът за проследяване на технически проблеми Down Detector.

Проблемите са започнали около 10:00 часа българско време.

Изглежда, че проблем в Amazon Web Services (AWS) - компанията, която предоставя инфраструктурата, поддържаща голяма част от съвременния интернет, е причината за затрудненията, предава NOVA.

На страницата си със статуси, AWS съобщава за „повишени нива на грешки“ и забавяния в работата на „множество AWS услуги“.

Amazon Web Services предоставя широк набор от интернет инфраструктурни услуги, които позволяват на компании да наемат изчислителна мощ и сървъри за работа на техните приложения и уебсайтове. Поради това, всякакви проблеми в AWS могат бързо да засегнат голяма част от интернет пространството, като доведат до сривове на сайтове, които на пръв поглед нямат никаква връзка с Amazon.

В момента AWS е най-популярният доставчик на такива облачни услуги в света. През миналата година компанията е генерирала приходи от 108 милиарда долара и вече формира основната част от печалбата на Amazon.

Какво каза AWS?

AWS потвърди, че изпитва „повишени нива на грешки и забавяния“ при няколко услуги, съобщава Sky News.

Компанията посочи, че потенциалната причина за техническия проблем е свързана с „DNS резолюция на DynamoDB API endpoint в US-EAST-1“.

DNS резолюцията е процесът, който позволява на компаниите да се свързват със сървърите на AWS.

Какво е Amazon Web Services?

AWS е определяна като „най-пълната облачна услуга в света“.

Тя предлага виртуална инфраструктура, осигурявайки достъп до сървъри, бази данни и хранилища, без компаниите да изграждат собствени.

Милиони бизнеси използват AWS, което означава, че при технически проблеми ефектът може да е огромен.

Главният изпълнителен директор на AI компанията Perplexity потвърди, че причината за прекъсването на техните услуги е проблем с AWS.

AWS съобщи, че инженерите ѝ са били „незабавно ангажирани“ след идентифицирането на проблема. В рамките на няколко часа клиентите, използващи US-EAST-1, са се възстановили.

Какво да направите, ако сте засегнати?

Засегнатите са в известна зависимост от AWS за възстановяване на услугите си.

Хейли Андрюс Смит, специалист по автоматизация в Myriad, посъветва хората да проверят автоматизираните процеси на бизнеса си, тъй като „всичко, хоствано на AWS, може да бъде засегнато“.

Тя препоръча временно спиране на критични работни процеси, докато системите не бъдат възстановени.

Експертите също съветват да се внимава за потенциални измами, възникващи при прекъсвания.

Случвало ли се е нещо подобно преди?

През юли миналата година американската киберсигурност компания CrowdStrike случайно блокира части от света, когато грешна софтуерна актуализация предизвика глобално прекъсване на ИТ услуги.

Въздействието засегна 8,5 милиона устройства с Microsoft Windows, а в Обединеното кралство прекъсването остави личните лекари без достъп до системите за управление на назначения, пациентски досиета и дори изпращане на рецепти.

Авиокомпаниите също бяха засегнати – полети бяха отменени или закъсняха, а персоналът бе принуден да изписва ръчно бордни карти и етикети за багаж.

След инцидента компанията беше съдена от свои акционери и от Delta Airlines заради отменени хиляди полети.

Според Downdetector близо 50 услуги са били засегнати. Пълният списък включва:

  • Amazon
  • Amazon Alexa
  • Amazon Music
  • Amazon Prime Video
  • Amazon Web Services
  • Ancestry
  • Asana
  • Atlassian
  • Bank Of Scotland
  • Blink Security
  • BT
  • Canva
  • Clash Of Clans
  • Clash Royale
  • Coinbase
  • Dead By Daylight
  • Duolingo
  • EE
  • Epic Games Store
  • Eventbrite
  • Flickr
  • Fortnite
  • Government Gateway (вкл. HMRC)
  • Halifax
  • Hay Day
  • Hinge
  • HMRC
  • IMDB
  • Jira Software
  • Just Eat
  • Life360
  • Lloyds Bank
  • Microsoft 365
  • My Fitness Pal
  • Peloton
  • Perplexity AI
  • Playstation Network
  • Pokemon Go
  • Ring
  • Roblox
  • Rocket League
  • Signal
  • Sky Mobile
  • Slack
  • Smartsheet
  • Snapchat
  • Strava
  • Square
  • Tidal
  • WhatsApp
  • Wordle
  • Xero
  • Zoom
Източник: Down Detector, NOVA, Sky News    
Масов срив Интернет срив Amazon Web Services AWS Облачни услуги Онлайн приложения Уебсайтове Технически проблем DNS резолюция Downdetector
Последвайте ни
Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

"Кражбата на десетилетието" в Лувъра приключи за 10 минути

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

pariteni.bg
Как да се грижим за женското куче след раждането

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката

България Преди 9 минути

Инцидентът е станал малко след Гурково, в района на движение в посока Велико Търново

7 японски техники, за да не забравяш нищо

7 японски техники, за да не забравяш нищо

Любопитно Преди 20 минути

След трагедията с намушканото момче в София: Защо е толкова лесно да носиш нож в България?

След трагедията с намушканото момче в София: Защо е толкова лесно да носиш нож в България?

Свят Преди 1 час

В България няма приета дефиниция на "хладно оръжия"

Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

България Преди 1 час

Ако има такива, ще се наложат и административни санкции, каза още доц. Силви Кирилов

"Руснаците се позовават на своя така наречен референдум, проведен вече след окупацията. Това е незаконно и няма нищо общо с реалността“, коментира Зеленски

Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия

Свят Преди 1 час

Европрокуратурата: Финансирана по програма на ЕС ферма за миди може да не съществува

Европрокуратурата: Финансирана по програма на ЕС ферма за миди може да не съществува

България Преди 1 час

Проектът е бил одобрен през юли 2020 г.

Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти

Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти

Свят Преди 2 часа

Той предупреди британските тийнейджъри, които помагат на „неомарксистки групи“ на границата между България и Турция, че са изправени пред затвор и големи глоби, ако съдействат на мигрантите да влязат незаконно в ЕС

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Свят Преди 2 часа

Президентите на Русия и САЩ обявиха, че ще се срещнат в унгарската столица, вероятно в рамките на няколко седмици

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

България Преди 2 часа

Твърдението, че след влизането на България в еврозоната хората няма да има къде да обменят жълтите си стотинки е невярно

„Краси... дете мило“ - треньорката на убитото момче с покъртителни думи във Facebook

„Краси... дете мило“ - треньорката на убитото момче с покъртителни думи във Facebook

България Преди 2 часа

Трагедията разтърси спортната общност и предизвика вълна от съчувствие в социалните мрежи

<p>Aз съм доктор - тази популярна съставка в бързото хранене може да ни убие</p>

NYP: Aз съм доктор - тази популярна съставка в бързото хранене може да ни убие

Свят Преди 2 часа

Защо бързата храна те кара да се чувстваш зле?

Радев пристигна с личния си автомобил за срещата с президента на Унгария

Радев пристигна с личния си автомобил за срещата с президента на Унгария

България Преди 2 часа

Радев посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок на официална церемония на площад „Св. Александър Невски" в София

<p>Заради &quot;зловещи ритуали&quot;:&nbsp;Град забрани осиновяването на черни котки&nbsp;&nbsp;</p>

Град забрани осиновяването на черни котки заради "зловещи ритуали" на Хелоуин

Свят Преди 2 часа

"Целим да предотвратим всякакви мрачни практики", каза заместник-кметът на град Тераса, Ноел Дуке

Ново скандално видео на Тръмп, летящ с изтребител, изсипвайки отпадъци върху протестиращи „No Kings“

Ново скандално видео на Тръмп, летящ с изтребител, изсипвайки отпадъци върху протестиращи „No Kings“

Свят Преди 3 часа

В събота вечерта президентът публикува шокиращо видео, генерирано с изкуствен интелект, в което е изобразен като пилот на изтребител, носещ корона на главата си

<p>Европрокуратурата разследва проекти в Община Пловдив</p>

Европейската прокуратура разследва проекти в община Пловдив

България Преди 3 часа

Достъпът на граждани и служители временно e ограничен

<p>Изборите в РСМ: ВМРО - ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие</p>

Изборите в Р Северна Македония: ВМРО - ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие

Свят Преди 3 часа

Това сочат последните данни от преброяването на гласовете от първия тур на местните избори

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
1

Арсенал – Атлетико Мадрид: европейски дуел със заряд (Шампионска лига, 21 октомври)

sinoptik.bg
1

Възстановиха бронзовите жабки в центъра на Плевен

sinoptik.bg

Как един коментар в Instagram разпали враждата между Селена Гомес и Хейли Бийбър

Edna.bg

Гъмов откровено за развода, конфликтите и трудните периоди

Edna.bg

Матей Казийски се надява отново да играе пред българска публика

Gong.bg

Кошмарна контузия за национал на България

Gong.bg

Масов срив в интернет: Най-популярните приложения в света спряха да работят

Nova.bg

За нова формула на кабинета "Желязков": Съветът за съвместно управление на среща във вторник

Nova.bg