Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Е дни от най-големите приложения и уебсайтове в света внезапно спряха да работят. Приложения като Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo и Canva изпитват затруднения, съобщава сайтът за проследяване на технически проблеми Down Detector.

Проблемите са започнали около 10:00 часа българско време.

Изглежда, че проблем в Amazon Web Services (AWS) - компанията, която предоставя инфраструктурата, поддържаща голяма част от съвременния интернет, е причината за затрудненията, предава NOVA.

На страницата си със статуси, AWS съобщава за „повишени нива на грешки“ и забавяния в работата на „множество AWS услуги“.

Amazon Web Services предоставя широк набор от интернет инфраструктурни услуги, които позволяват на компании да наемат изчислителна мощ и сървъри за работа на техните приложения и уебсайтове. Поради това, всякакви проблеми в AWS могат бързо да засегнат голяма част от интернет пространството, като доведат до сривове на сайтове, които на пръв поглед нямат никаква връзка с Amazon.

В момента AWS е най-популярният доставчик на такива облачни услуги в света. През миналата година компанията е генерирала приходи от 108 милиарда долара и вече формира основната част от печалбата на Amazon.

Какво каза AWS?

AWS потвърди, че изпитва „повишени нива на грешки и забавяния“ при няколко услуги, съобщава Sky News .

Компанията посочи, че потенциалната причина за техническия проблем е свързана с „DNS резолюция на DynamoDB API endpoint в US-EAST-1“.

DNS резолюцията е процесът, който позволява на компаниите да се свързват със сървърите на AWS.

Какво е Amazon Web Services?

AWS е определяна като „най-пълната облачна услуга в света“.

Тя предлага виртуална инфраструктура, осигурявайки достъп до сървъри, бази данни и хранилища, без компаниите да изграждат собствени.

Милиони бизнеси използват AWS, което означава, че при технически проблеми ефектът може да е огромен.

Главният изпълнителен директор на AI компанията Perplexity потвърди, че причината за прекъсването на техните услуги е проблем с AWS.

AWS съобщи, че инженерите ѝ са били „незабавно ангажирани“ след идентифицирането на проблема. В рамките на няколко часа клиентите, използващи US-EAST-1, са се възстановили.

Какво да направите, ако сте засегнати?

Засегнатите са в известна зависимост от AWS за възстановяване на услугите си.

Хейли Андрюс Смит, специалист по автоматизация в Myriad, посъветва хората да проверят автоматизираните процеси на бизнеса си, тъй като „всичко, хоствано на AWS, може да бъде засегнато“.

Тя препоръча временно спиране на критични работни процеси, докато системите не бъдат възстановени.

Експертите също съветват да се внимава за потенциални измами, възникващи при прекъсвания.

Случвало ли се е нещо подобно преди?

През юли миналата година американската киберсигурност компания CrowdStrike случайно блокира части от света, когато грешна софтуерна актуализация предизвика глобално прекъсване на ИТ услуги.

Въздействието засегна 8,5 милиона устройства с Microsoft Windows, а в Обединеното кралство прекъсването остави личните лекари без достъп до системите за управление на назначения, пациентски досиета и дори изпращане на рецепти.

Авиокомпаниите също бяха засегнати – полети бяха отменени или закъсняха, а персоналът бе принуден да изписва ръчно бордни карти и етикети за багаж.

След инцидента компанията беше съдена от свои акционери и от Delta Airlines заради отменени хиляди полети.

Според Downdetector близо 50 услуги са били засегнати. Пълният списък включва: