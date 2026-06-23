Астронавт на НАСА разкри как ще търси извънземен живот на МКС

А стронавт от НАСА, който се подготвя за изтощителен осеммесечен престой в орбита, разкри план за тестване за извънземен живот на Международната космическа станция (МКС).

Д-р Анил Менън, лекар по спешна медицина и полковник от Космическите сили на САЩ, е планирано да излети следващия месец с мисията „Союз МС-29“. Въпреки че основната му цел е съсредоточена върху физиологичните последици от продължителния космически полет, Менън потвърди плановете си да извърши търсене на микробиологичен живот по време на поредица от космически разходки.

„Това, което искаме да проверим, е дали има бактерии, които могат да оцелеят от външната страна на космическата станция“, каза Менън пред Newsweek. Експериментът има за цел да установи дали биологичните организми могат да оцелеят в бруталната, нефилтрирана среда на открития космос, характеризираща се с космическа радиация и екстремни температурни колебания.

„Предишни доклади ни караха да мислим, че може би е възможно, но не беше ясно дали сме имали наистина добра контролна среда – т.е. дали няма вероятност потенциално да сме я замърсили. Така че мисля, че се връщаме към това. Ще си свършим добре работата, като проведем много добре контролиран експеримент, и това ще бъде още една вълнуваща научна тема за проследяване по отношение на други неща, живеещи в космоса“, каза Менън.

Менън добави, че планира публично да сподели резултатите от тези тестове, особено в контекста на решението на правителството на САЩ да разсекрети множество наблюдения на НЛО.

„Сега, след като е разсекретено, спокойно бих могъл да ви кажа, ако ги срещна. Така че със сигурност ще споделя какво се случва, ако имам някакво взаимодействие с извънземни. Давам ви това тържествено обещание. Но това не е нещо, което задължително съм си поставял за цел да направя“, добави той.

Основният фокус на лекаря и авиационен хирург, превърнал се в астронавт, когато стигне до МКС, обаче ще бъде изучаването на въздействието на космическите пътувания и средата с ниска гравитация върху човешкото тяло – включително и върху неговото собствено.

„Най-много се вълнувам от възможността просто да бъда в космоса и да изпитам промените, които се случват с човешкото тяло там горе. Прекарах по-голямата част от живота си в изучаване на медицината, здравето и болестите. И след това посветих цялото си специално време на специализация по космическа медицина. И затова е толкова уникално нещо действително да видиш как се случва това“, каза Менън пред Newsweek.

„Това всъщност е като е като лекарят да стане пациент и обикновено не искаш това да се случва. Но в тези уникални случаи наистина си заслужава, защото има толкова много за учене и толкова много нюанси в това“, продължи той.

Това изследване ще бъде от решаващо значение, когато става въпрос за плановете на хората да пътуват до – и един ден дори да живеят на – Марс.

„Това е и цялата причина да имаме космическата станция – да разберем какви са тези предизвикателства, да измислим контрамерки и да го направим възможно. Така че например знаете, че всеки месец в космоса губите около 3% от костната си маса. Сега си представете това да се натрупва с времето. Бихте били податливи на фрактури от всичко“, каза Менън.

„Но от космическата станция установихме, тъй като тя е толкова добро трамплинно стъпало, че действително можете да предотвратите това чрез определени видове упражнения. Така че качихме това оборудване за упражнения там горе. На Марс ще бъде малко по-различно, защото там всъщност има известна гравитация – вместо например да вдигате 100 паунда на рамото си, можете да вдигнете 300 паунда на рамото си и това ще ви даде същия ефект.

Не можете да направите това на космическата станция. Трябва да имате някакъв вид съпротивително упражнение. Но мисля, че на място като Марс има много повече начини за получаване на тези видове земни натоварвания и въздействия, подобни на гравитацията, които ще повлияят положително на тялото ви“, продължи той, допълвайки, че хората са „невероятно издръжливи“.

Менън призна, че може да има и други предизвикателства пред живота на Марс, включително токсични химикали като перхлорати. „Ето защо сега използваме Земята и Лунната база като платформа, за да правим тези неща и просто да отваряме още повече врати пред нас“, добави той.

Попитан за личните си предизвикателства за мисията, Менън каза, че основният проблем ще бъде липсата на хората, които оставя зад себе си. „Съпругата и децата ми... Те ще ми липсват много. Но за щастие ще имаме възможност за видеоразговори и други подобни неща“, добави той.

Кой е Анил Менън?

Менън е американски лекар, инженер, военен офицер и астронавт на НАСА, известен с уникалната си комбинация от опит в медицината, аерокосмическото инженерство и пилотираните космически полети. Роден и израснал в Минеаполис в семейството на имигранти от Индия и Украйна, той получава богато образование, завършвайки невробиология в Харвардския университет и придобивайки както медицинска степен, така и магистърска степен по машинно инженерство от Станфордския университет.

Преди да стане астронавт, Менън изгражда забележителна кариера в аерокосмическата медицина. Работил е като авиационен хирург за НАСА, като е подпомагал астронавтите, живеещи и работещи на борда на МКС. По-късно става първият авиационен хирург в SpaceX, където играе ключова роля в подготовката на астронавтите за първите пилотирани мисии на компанията, включително историческия полет Demo-2, който върна пилотираните орбитални изстрелвания в Съединените щати.

В допълнение към гражданската си работа, Менън е служил в американската армия като авиационен хирург и е полковник в Космическите сили на САЩ. Кариерата му включва и хуманитарни мисии, предоставящи медицинска помощ след големи бедствия като земетресението в Хаити през 2010 г. и това в Непал през 2015 г.

През 2021 г. Менън е избран за член на класа астронавти на НАСА и завършва обучението си за астронавт през 2024 г. Към 2026 г. той е назначен на първия си космически полет, служейки като бордов инженер на Експедиция 75 на борда на МКС. Планирано е той да пътува до станцията с мисията „Союз МС-29“.

На каква мисия тръгва Менън?

Менън тръгва на първата си космическа мисия до МКС като бордов инженер на Експедиция 75. Той ще пътува на борда на космическия кораб „Союз МС-29“ заедно с руските космонавти Пьотр Дубров и Анна Кикина.

Мисията е планирана да стартира от космодрума Байконур в Казахстан на 14 юли. Веднъж на борда на МКС, екипажът се очаква да прекара около осем месеца в орбита, провеждайки научни изследвания и технологични демонстрации.

По време на мисията Менън ще участва в експерименти, фокусирани върху човешкото здраве в космоса, включително изследвания на кръвния поток, структурата на вените и състава на кръвта в микрогравитация. Той също така ще помогне за тестване на методи за производство на интравенозни течности от водоснабдяването на станцията – изследване, което би могло да подпомогне бъдещи дългосрочни мисии до Луната и Марс.

Това назначение е особено значимо, тъй като отбелязва прехода на Менън от подпомагане на астронавтите като авиационен хирург и експерт по космическа медицина към това самият той да стане космически пътешественик. След години помагане на други да се подготвят за мисии, сега той се подготвя да живее и работи на борда на МКС като член на нейния екипаж.

Каква е целта на мисията „Союз МС-29“?

Основната цел на мисията „Союз МС-29“ е да използва космическата станция като критично трамплинно стъпало за следващите гигантски скокове на човечеството: Луната и Марс. Основен фокус ще бъде дешифрирането на това как микрогравитацията неумолимо уврежда човешкото тяло.

Докато астронавтите на МКС смекчават това, използвайки специализирано оборудване за съпротивителни упражнения, едно пътуване до Марс ще въведе напълно нови екологични предизвикателства, като например токсичните почвени вещества като перхлоратите.

Могат ли плановете на Илон Мъск за ракети да повлияят на Марс?

Менън беше попитан и за плановете на Илон Мъск да превозва пътници от град до град с ракети. Астронавтът каза, че все още има „много технологии, които трябва да докажем, за да стигнем дотам“ по отношение на транспорта до Марс.

„Не се съмнявам, че той е способен и SpaceX е способна да стигне дотам. Те показаха, че могат да правят много по-трудни неща, но в процеса на стигане дотам“, каза той.

„Мисля, че това, което правите, е да разберете някои от тези предизвикателства. Точно както при отиването до Марс, ние изясняваме някои от здравните предизвикателства, при извършването на трансфер от точка до точка изясняваме някои от технологичните предизвикателства и измисляме как да ги решим. Имам предвид, помислете само за използването на енергия. Разбрахме как да правим по-чисти енергии, да вземаме енергии, които съществуват от стотици години, и да измисляме системи и централи, които ги правят по-устойчиви и по-чисти. Така че мисля, че във всички тези процеси има път напред. Просто трябва замислено да вървим напред. И имам пълно доверие, че това ще бъде част от процеса“, обяснява Менън.

Какво трябва да знаем за разсекретяването на наблюденията на НЛО от САЩ

Мисията идва в момент на засилено обществено очарование от това, което се намира отвъд нашата атмосфера, засилено от неотдавнашното разсекретяване от правителството на САЩ на няколко Неидентифицирани аномални явления (НАЯ) – исторически известни като НЛО.

През 2026 г. правителството на САЩ започна да публикува партиди от по-рано класифицирани записи за НАЯ, включително военни доклади, видеоклипове, снимки, аудиозаписи, свидетелски показания и следствени документи от агенции като Министерството на отбраната, НАСА, ФБР и разузнавателни организации. Публикуването им е част от по-широки усилия за прозрачност, насочени към предоставяне на историческите записи за НАЯ на обществеността.

Документите описват широк спектър от необичайни наблюдения, докладвани от военни служители, пилоти, астронавти, служители на правоприлагащите органи и цивилни граждани. Някои доклади включват обекти, описани като дискове, сфери, „кълба“ или светлини, показващи необичайни характеристики на полета. Публикациите включват и невиждани досега кадри от военни сензори и исторически доклади, датиращи от десетилетия.

Въпреки това, въпреки вниманието около разкритията, нито Пентагонът, нито НАСА са заявили, че разпространените материали представляват доказателство за извънземни космически кораби или извънземни технологии. Много случаи остават необяснени поради ограничени данни, но „необяснено“ не означава автоматично „извънземно“.