Авиолиния пусна допълнителен полет за сумисти, след като направили самолета си твърде тежък

Я понски превозвач е принуден да пусне спешен допълнителен полет, след като установява, че два от самолетите му са изложени на риск от превишаване на допустимото тегло. Виновник за това обаче не е бил излишният багаж, а списъкът с пътници, включващ някои от най-тежките мъже в страната.

Японските авиолинии са предприели "много необичайната" стъпка да преместят няколко сумо борци на спешно организиран специален полет миналата седмица поради опасения, че двата самолета, с които те трябвало да летят първоначално, няма да могат да пренесат достатъчно гориво поради ограничения в теглото.

Сумо рикиши трябвало да летят с Боинг 737-800 от летище Ханеда в Токио и летище Итами в Осака до Амами Ошима, остров в далечния юг, където трябвало да участват в спортен фестивал, съобщи вестник "Йомиури шимбун".

Притесненията относно капацитета на горивото са се появили, когато късно в четвъртък персоналът научил, че в списъците с пътници са включени сумо борци, които по техни изчисления тежат средно 120 кг - много повече от средното тегло от 70 кг, пише "Йомиури".

