Изненадващо лесният начин да премахнете микропластмасата от водата, която пиете

У чените откриха просто и ефективно средство за премахването микропластмасата от водата.

Екип от Медицинския университет в Гуанджоу и Университета в Джинан в Китай провел тестове както на мека, така и на твърда чешмяна вода (която е по-богата на минерали), като добавили нанопластмаси и микропластмаси (НМП) преди кипене на течността и след това филтрирали всички утайки.

В някои случаи до 90 процента от НМПса били отстранени чрез процеса на кипене и филтриране, въпреки че ефективността варирала в зависимост от вида на водата. Разбира се, голямата полза от това е, че повечето хора могат да го направят, използвайки нещата, които вече имат в кухнята си.

„Тази проста стратегия за завиране на водата може да „обеззарази“ НМП от домакинската чешмяна вода и има потенциал за безвредно облекчаване на приема на НМП от човека чрез консумация на вода“, пишат изследователите в публикувания си документ.

