Челна катастрофа между два тира в Плевенско, загина шофьор

Шофьор загина след челен сблъсък между два камиона тази сутрин на главния път Плевен - София. Инцидентът е станал около 7:30 часа в участъка между луковитските села Петревене и Румянцево.

В катастрофата са участвали два тежкотоварни автомобила - единият с българска, другият с румънска регистрация. Вследствие на удара двата тира са препречили изцяло пътното платно, а превозваната от тях стока се е разпиляла по пътя - дървени плоскости от единия камион и безалкохолни напитки от другия, предаде NOVA.

Българският шофьор е транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение в Плевен в критично състояние, където по-късно е починал от получените наранявания. Румънският шофьор е успял да излезе сам от кабината, но също откаран към плевенска болница.

Движението в участъка е напълно блокирано и се извършват следствени действия. Въведен е обходен маршрут. Пътуващите в посока Русе се насочват през село Златна Панега, покрай циментовия завод, след това над село Брестница и по път 305 Пещерна – Торос – Дерманци. За движещите се към София обходният маршрут е през Луковит – село Тодоричене – село Дерманци, откъдето после могат да се включат към автомагистрала „Хемус“ или да продължат по път 305.

Участъкът между Петревене и Румянцево продължава да е сред най-натоварените и опасни отсечки в страната, където често възникват тежки пътнотранспортни произшествия със загинали. Инцидентът се е случил недалеч от мястото, където преди година и половина при друг тежък инцидент загина Сияна.