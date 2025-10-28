Албанският премиер обяви: AI министър Диела е "бременна" с 83 деца

А лбанската министърка Диела, която е създадена с изкуствен интелект (ИИ), е бременна с 83 деца, обяви премиерът на Албания.

Еди Рама разкри, че Диела, представена по-рано тази година, скоро ще "роди" над 80 деца, като всяко от тях ще подпомага отделен член на парламента.

Според него те ще участват в парламентарни сесии и ще водят протоколи, пише The Independent.

Еди Рама добави: "Когато отсъствате, тези деца ще ви кажат какво е било обсъждано, докато ви е нямало.“

Диела беше създадена с цел да подпомага борбата с корупцията и да насърчава прозрачността и иновациите в кабинета на Рама.

Какво представлява Диела?

Диела е ИИ система, разработена от Националната агенция за информационно общество на Албания (AKSHI) в партньорство с Microsoft. Започва като виртуален асистент на платформата e-Albania през януари 2025 г., а през септември същата година е официално назначена за министър. Нейната основна задача е да управлява обществени поръчки, като гарантира прозрачност и намалява политическото влияние върху процесите.

Виртуалният образ на Диела е създаден с помощта на актрисата Анила Биша и е облечен в традиционно албанско облекло от региона Задрима. Тя комуникира с гражданите чрез текст и глас, а също така има холографски аватар, който се използва при официални изяви и в парламента.

Назначаването на Диела предизвика сериозни критики от опозиционните партии. Демократическата партия оспори легитимността на назначението, наричайки го "пропагандна фантазия" и обвинявайки правителството в опит да прикрие корупционни практики. Въпреки това, правителството настоява, че назначаването е стъпка към по-прозрачно и ефективно управление