Д окато на родна почва актуалният въпрос е дали отново ни чакат избори, във Великобритания тази есен ще се проведат редовни такива, които обаче ще бъдат белязани с нещо, което ще е прецедент в световната история.

Стив Ендакот, човекът зад изкуствения интелект (AI), е предприемач от Южна Англия, който иска неговият аватар да влезе в Камарата на общините като депутат от избирателния район Брайтън Павилион.

„Създавам собствена партия, след като се разочаровах от това колко много другите са извън контакт с населението на Обединеното кралство“, казва Ендакот в публикация в LinkedIn.

