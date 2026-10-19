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България и Унгария задълбочават икономическото си сътрудничество

Външният министър Велислава Петрова се срещна с унгарския вицепремиер и Анита Орбан

Василена Василева Василена Василева

19 октомври 2026, 13:41
България и Унгария задълбочават икономическото си сътрудничество
Източник: БГНЕС

Б ългария и Унгария имат обща визия за Европа и ще работят за задълбочаване на икономическото сътрудничество, както и за повече стабилност и просперитет. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на изложба в Министерството на външните работи (МВнР) заедно с унгарския вицепремиер и външен министър Анита Орбан.

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Изложбата е посветена на историята на къщата музей „Лайош Кошут“ в Шумен. Двете министърки я откриха по повод Деня на българо-унгарското приятелство, който се отбелязва на 19 октомври. Тази година се навършват 10 години от обявяването на датата за общ празник на двете държави.

„Ще работим заедно - както за засилване на икономическото сътрудничество между двете страни, така и за постигане на по-голяма стабилност и просперитет в Европа“, подчерта Петрова.

По думите ѝ разговорите с Анита Орбан са очертали добра основа за по-активно сътрудничество в различни области. Българският външен министър отбеляза, че конфликтите, усложнената среда за сигурност и икономическата обстановка в Европа правят още по-важно сътрудничеството с приятелските държави и постигането на общи цели.

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  • Историята и културата свързват двата народа

„Най-често културата и историята са тези части от общото минало, които наистина най-трайно свързват народите. И именно такава е връзката между нас и Унгария“, заяви Петрова.

Тя припомни, че изложбата разказва за пристигането на няколко хиляди унгарски изгнаници в България след потушаването на революцията от 1848 г. Като израз на близостта между двата народа министърът цитира думите на учения Геза Фехер: „Съдбата ми отреди две родини - България и Унгария“.

Унгарският външен министър Анита Орбан подчерта, че приятелството между двете държави означава те да могат да разчитат една на друга пред съвременните предизвикателства. Според нея историческите и културните връзки придобиват още по-голямо значение в условията на наслагващи се кризи с безпрецедентни последици.

„Стратегическото ни партньорство ни дава здрава основа да продължим да се стремим заедно към свобода, мир и сигурност в Европа и по света“, заяви Орбан.

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  • Българската общност в Унгария е мост между страните

Анита Орбан открои българското национално малцинство в Унгария като важна връзка между двете държави. Тя изрази удовлетворение, че идентичността на общността се укрепва с всяка година.

Унгарският външен министър отбеляза, че Денят на българо-унгарското приятелство се чества и в унгарския парламент с участието на министъра на културата.

Орбан припомни топлия прием, оказан на Лайош Кошут и унгарските емигранти във Видин и Шумен. По думите ѝ доверието и симпатията, изградени между двата народа тогава, са съхранени и до днес.

В края на изказването си тя благодари за гостоприемството и покани Велислава Петрова да посети Унгария.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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